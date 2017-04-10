Будивельник – Черкасские Мавпы. Live c 18:30

После довольно затяжной паузы столичный «Будивельник» возвращается на баскетбольный паркет, открывая полуфинальную серию с «Черкасскими Мавпами» противостоянием на домашней арене. Соперник у столичной команды довольно непростой, черкащане провели первый раунд плей-офф очень уверенно. Если «Будивельник» прогнозируемо и легко расправился с «Кремнем», то мало кто с уверенностью мог сказать до начала противостояния «Мавп» и БИПЫ, что серия будет состоять всего из двух матчей. Тем интереснее будет битва с лидером чемпионата, ведь гости получили предостаточно отдыха накануне старта полуфинала.
Полностью анонс матча читайте здесь.
Источник — Sport.ua
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