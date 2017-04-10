Будивельник – Черкасские Мавпы. Live c 18:30

гармаш забивает только две последнии игры. он у меня ассоциируется с плаксой истеричкой, которые ...

А зачем блондинка в сборной? Гармаш то хоть забивает в Динамо, а Коваленко когда в последний раз ...

сборную, где только футболисты дк тоже видели. спасибо, не надо.хватит. гармаш себя в сборной воо...

Как и прошлый раз когда приз достался Малиновскому благодаря заангажированности СМИ, а не заслужи...