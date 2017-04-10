Суперлига. Будивельник открывает серию с Мавпами победой

)))))))))))))) Все для любимых болельщиков и никаких свадьб.

ой, как верные болельщики разволновались))))) посещаемость Олимпийского в удобное время на матче ...

В прошлом году он заслужил, а в этом это явно какой-то аванс

Бойко - это лучший вратарь в Украине, ему нужна уверенность, что ему доверяет тренер. И он станов...

Неужели Динамо поумнело и начало делать умные трансферы ?

А зачем ДК Бойко??Ну может быть он чутаху лутше Рудька.Но не лутше чем Коваль!

Все херня. Что Бойко, что Коваль, что Рудько ни о чем. Нужно искать на европейском рынке, в Испан...