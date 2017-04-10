Суперлига. Будивельник открывает серию с Мавпами победой

«Днепр» – «Химик» – 71:62 (17:17, 13:20, 19:8, 22:17)
«Днепр»: Вильховецкий (8 + 5 передач), Закурдаев, Глебов, Тимофеенко (12 + 7 подборов), Загреба (18 + 5 подборов + 2 блок-шота) – старт; А. Дзюба, Шевченко, Ревзин (10), Ткачук (7), Шундель (16)
«Химик»: Джейми Смит (14), Конев (14), Беликов (6), Антипов (4), Дж. Лав (6 + 8 подборов) – старт; Прокопенко, Петров (11 + 8 подборов), Павлов, Сидоров (7), Рябчук (3 перехвата)
Счет в серии: 1-2
«Будивельник» — «Черкасские Мавпы» 78:66 (15:15, 26:12, 17:22, 20:17)
«Будивельник»: Дугат (15 + 5 подборов + 4 передачи + 3 перехвата), Филдс (12 + 5 подборов + 8 передач), Крутоус (9 + 6 подборов), Винтоняк (7 + 4 перехвата), Завадский (13) — старт; Отверченко (7), Дроздов (6), Анисимов (6), Стефенс (3), Зотов (0), Луценко (0).
«Черкасские Мавпы»: Бояркин (1 + 4 передачи + 3 перехвата), Кольченко (5 + 5 подборов + 4 потери), Кальниченко (0), Чумаков (24 + 4 подбора), Скапинцев (0) — старт; Дэвис (26 + 6 подборов), Кобец (10 + 4 подбора), Ившин (0), Руслов (0), Сизов (0), Скапинцев (0), Тихонов (0 + 4 подбора), Ткаченко (0).
Счет в серии — 1:0
Источник — Sport.ua
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