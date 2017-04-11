НБА. Клипперс разбил Хьюстон, Портленд с трудом одолел Сан-Антонио

«Голден Стэйт» – «Юта» – 99:105 (33:32, 18:17, 23:25, 25:31)
«Голден Стэйт»: Стивен Карри (28), Дюрэнт (16 + 10 подборов + 6 передач), МакГи (11 + 6 подборов)
«Юта»: Д. Хилл (20 + 5 передач), Джо Джонсон (19 + 5 подборов + 5 передач), Гобер (17 + 18 подборов)
«Майами» – «Кливленд» – 124:121 ОТ (24:37, 32:23, 24:31, 28:17, 16:13)
«Майами»: Т. Джонсон (24 + 5 подборов), Уайтсайд (23 + 18 подборов), Дж. Ричардсон (19 + 6 подборов + 5 перехватов)
«Кливленд»: Дер. Уильямс (35 + 7 подборов + 9 передач), К. Лав (25 + 10 подборов), Фрай (21 + 7 подборов)
«Портленд» – «Сан-Антонио» – 99:98 (31:28, 16:15, 24:33, 28:22)
«Портленд»: Нэпьер (32 + 6 подборов + 5 передач), Э. Тернер (16 + 7 передач), Коннатон (15)
«Сан-Антонио»: К. Леонард (18), Т. Паркер (12), Олдридж (12)
«Клипперс» – «Хьюстон» – 125:96 (35:35, 26:22, 36:12, 28:27)
«Клипперс»: К. Пол (19 + 5 подборов + 9 передач), Джамал Кроуфорд (19), Гриффин (18 + 8 подборов)
«Хьюстон»: Э. Гордон (17 + 5 подборов), Хэррелл (15 + 13 подборов), Б. Браун (15 + 9 передач)
«Бостон» – «Бруклин» – 114:105 (28:13, 30:27, 32:37, 24:28)
«Бостон»: Ай. Томас (27), Хорфорд (19 + 8 подборов), Брэдли (18 + 5 подборов)
«Бруклин»: Лин (26 + 12 подборов), Б. Лопес (25 + 7 подборов), Холлис-Джефферсон (17 + 11 подборов)
«Детройт» – «Вашингтон» – 101:105 (21:34, 21:21, 31:24, 28:26)
«Детройт»: Т. Харрис (22 + 5 подборов), И. Смит (16 + 9 передач), Маркус Моррис (12)
«Вашингтон»: Бил (33), Маркифф Моррис (20 + 8 подборов), Саторански (11)
«Милуоки» – «Шарлотт» – 89:79 (18:24, 25:22, 18:20, 28:13)
«Милуоки»: Монро (16 + 9 подборов), Снелл (16), Миддлтон (15 + 6 подборов + 6 передач), Я. Адетокунбо (10 + 11 подборов + 10 передач)
«Шарлотт»: Кидд-Гилкрист (13 + 5 подборов), Дж. Лэмб (12), Т. Грэм (12)
«Филадельфия» – «Индиана» – 111:120 (20:35, 34:29, 25:26, 32:30)
«Филадельфия»: Луваву-Кабарро (24 + 5 подборов), Р. Холмс (17 + 6 подборов), Стаускас (15)
«Индиана»: Джордж (27 + 5 передач), Т. Янг (20 + 8 подборов), М. Тернер (18 + 13 подборов)
«Чикаго» – «Орландо» – 122:75 (34:13, 30:24, 28:22, 30:16)
«Чикаго»: Р. Лопес (18 + 8 подборов), Джериан Грант (17 + 11 передач), Дж. Батлер (17 + 5 подборов)
«Орландо»: Вучевич (14 + 10 подборов), Фурнье (14), Э. Пэйтон (11 + 7 подборов)
Источник — basket-planet.com
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