Суперлига. Химик попытается дожать Днепр, Будивельник примет Мавп

«Будивельник» - «Черкасские Мавпы», 19:00

Первый матч полуфинала между столичными баскетболистами и гостями из Черкасс получился довольно интересным. Нельзя сказать, что победа киевлян была непрогнозируемой, однако многие, возможно, ожидали триумф от «строителей» с куда более большей разницей в счете. Следует отметить, что во многом добиться успеха «Будивельнику» удалось благодаря успешной игре во второй четверти. Ожидаемо за собой команду повели Дугат и Филдс, а вот игра Стефенса, который отметился всего тремя набранными очками, пожалуй, не тот результат, которого многие ожидали. Что касается гостей, то здесь «выстрелил» Чумаков, «настрелявший» в корзину соперника аж 24 балла. Второй матч серии также пройдет в Киеве и, равно как и в первом поединке, фаворитом выглядит «Будивельник».



Трансляция матча «Будивельник» - «Черкасские Мавпы» будет доступна на Sport.ua

«Днепр» - «Химик», 19:00

Команда из «Днепра» смогла порадовать собственных болельщиков и после неудачного вояжа в Южный (проигранных двух матчей серии), смогла возродить интригу, размочив общий счет. Следует отметить, что по ходу встречи команде Журавлева пришлось проявить характер. Днепряне дали возможность сопернику завладеть мини-гандикапом, который пришлось нивелировать во второй половине встречи. Смог в этом матче поспособствовать успеху своей команды Загреба, уверенно сыгравший под кольцом, также неплохой показатель в виде 16 набранных баллов продемонстрировал Шундель, традиционно стабильно сыграл Тимофеенко. Четвертый матч полуфинальной серии обещает стать очередной драмой, вот только в чью пользу будет итоговый результат - спрогнозировать невозможно.