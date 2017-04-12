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НБА. Лень набрал 4 очка и сделал 7 подборов в последнем матче сезона

За океаном состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА

  • 12.04.2017 10:47
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nba.com. Алексей Лэнь
© nba.com. Алексей Лэнь

«Сакраменто» – «Финикс» – 129:104 (28:25, 30:14, 39:38, 32:27)
«Сакраменто»: Хилд (30 + 6 подборов), Лоусон (22 + 11 подборов + 12 передач), МакЛемор (13 + 9 подборов)
«Финикс»: Юлис (27 + 6 передач), Крисс (22 + 7 подборов), А. Уильямс (14 + 11 подборов)

Украинский центровой «Финикса» Алексей Лэнь в последнем матче сезона, выйдя в стартовом составе, за 16 минут набрал 4 очка (2/7 двухочковых), совершил 7 подборов (3 в нападении), отдал 1 передачу и поставил 1 блок-шот при 1 потере и 4 фолах.

«Миннесота» – «Оклахома-Сити» – 98:100 (16:33, 27:23, 29:15, 26:29)
«Миннесота»: Таунс (26 + 12 подборов), Дьенг (19 + 8 подборов), Уиггинс (18)
«Оклахома-Сити»: Оладипо (20 + 9 подборов + 6 передач), Сабонис (19 + 9 подборов), Коул (12)

«Атланта» – «Шарлотт» – 103:76 (38:26, 25:18, 21:17, 19:15)
«Атланта»: Ховард (19 + 12 подборов), П. Миллсэп (10 + 7 подборов), Ильясова (10 + 6 подборов)
«Шарлотт»: Дж. Лэмб (21 + 5 подборов), Кидд-Гилкрист (10 + 6 подборов), Т. Грэм (10)

«Даллас» – «Денвер» – 91:109 (26:23, 18:34, 31:26, 16:26)
«Даллас»: Новицки (21 + 8 подборов), Бареа (13 + 9 передач), Девин Харрис (11)
«Денвер»: Г. Харрис (20 + 8 подборов + 8 передач), Мэйсон Пламли (16 + 9 подборов), Малик Бизли (16+ 5 подборов)

«Лейкерс» – «Нью-Орлеан» – 108:96 (26:25, 31:28, 28:20, 23:23)
«Лейкерс»: Уорлд Пис (18), Ингрэм (15 + 5 подборов + 6 передач), Кларксон (15)
«Нью-Орлеан»: Диалло (19 + 11 подборов), Ажинса (14 + 8 подборов), Дрю Холидэй (14 + 7 передач) 

Источник — Sport.ua

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