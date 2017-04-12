Суперлига. Днепр разбил Химик, Будивельник одолел Черкасские Мавпы

Полуфинал, серия до трех побед, матч №4.
«Днепр» — «Химик» 81:65 (17:21, 23:22, 24:13, 17:9)
«Днепр»: Вильховецкий (5), Закурдаев (9), Глебов (2 + 4 передачи), Тимофеенко (14 + 7 подборов + 6 передач), Загреба (16) — старт; Дзюба (4), Шундель (5), Шевченко (7 + 6 подборов), Ревзин (6), Мишула (13 + 4 передачи).
«Химик»: Смит (13), Беликов (5), Конев (8 + 7 подборов + 5 передач), Антипов (6 + 6 подборов), Лав (4 + 8 подборов) — старт; Рябчук (5 + 4 подбора), Петров (18 + 8 подборов), Сидоров (6), Ковалев.
Счет в серии – 2:2.
Полуфинал, серия до трех побед, матч №2.
«Будивельник» – «Черкасские Мавпы» – 72:70 (16:10, 19:29, 21:13, 16:18)
«Будивельник»: Филдс (11 – 4 потери), Дугат (20 + 7 подборов + 5 передач + 3 перехвата), Крутоус (9 + 7 подборов), Винтоняк (6 + 2 блок-шота), Завадский (3) – старт; Отверченко (9 + 5 передач), М. Анисимов (11), Зотов (1), Дроздов (2)
«Черкасские Мавпы»: Бояркин (4 + 6 передач), Сизов (4 + 5 подборов), Кольченко (4 + 5 передач), Чумаков (14), Ившин (13) – старт; Кальниченко (5 + 7 подборов), Кобец (17 + 5 подборов), С. Дэвис (7 + 7 подборов), Тихонов (2)
Счет в серии – 2:0
Источник — basket-planet.com
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