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Суперлига. Днепр разбил Химик, Будивельник одолел Черкасские Мавпы

Состоялись очередные поединки полуфинальных серий Суперлиги

  • 12.04.2017 20:57
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  • 1 комментария
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БК Будивельник
© БК Будивельник

Полуфинал, серия до трех побед, матч №4.

«Днепр» — «Химик» 81:65 (17:21, 23:22, 24:13, 17:9)

«Днепр»: Вильховецкий (5), Закурдаев (9), Глебов (2 + 4 передачи), Тимофеенко (14 + 7 подборов + 6 передач), Загреба (16) — старт; Дзюба (4), Шундель (5), Шевченко (7 + 6 подборов), Ревзин (6), Мишула (13 + 4 передачи).
«Химик»: Смит (13), Беликов (5), Конев (8 + 7 подборов + 5 передач), Антипов (6 + 6 подборов), Лав (4 + 8 подборов) — старт; Рябчук (5 + 4 подбора), Петров (18 + 8 подборов), Сидоров (6), Ковалев.

Счет в серии – 2:2.

Полуфинал, серия до трех побед, матч №2.

«Будивельник» – «Черкасские Мавпы» – 72:70 (16:10, 19:29, 21:13, 16:18)

«Будивельник»: Филдс (11 – 4 потери), Дугат (20 + 7 подборов + 5 передач + 3 перехвата), Крутоус (9 + 7 подборов), Винтоняк (6 + 2 блок-шота), Завадский (3) – старт; Отверченко (9 + 5 передач), М. Анисимов (11), Зотов (1), Дроздов (2)
«Черкасские Мавпы»: Бояркин (4 + 6 передач), Сизов (4 + 5 подборов), Кольченко (4 + 5 передач), Чумаков (14), Ившин (13) – старт; Кальниченко (5 + 7 подборов), Кобец (17 + 5 подборов), С. Дэвис (7 + 7 подборов), Тихонов (2)

Счет в серии – 2:0

Источник — basket-planet.com

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Комментарии
    leba147
      leba147, 12.04.2017 21:15
    +4
    Нас чекає вирішальний та сподіваюсь захоплюючий вирішальний 5 матч. Удачі Дніпру!
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