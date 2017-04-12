Украинец Святослав Михайлюк выставил свою кандидатуру на драфт НБА

Как сообщает официальный сайт Университета Канзаса, украинский свингмэн, третьекурсник Святослав Михайлюк, официально выставил свою кандидатуру на будущий драфт НБА. Впрочем, как сообщается, Михайлюк не нанимает агента, что дает ему право снять свою кандидатуру с драфта до 24 мая и спокойно вернуться в родной университет на четвертый сезон.

«Мы поддерживаем это решение Свята на 100%. Я знаю, что он серьезно готовится к этому, и после драфт-комбайна он получит точную информацию на предмет своих шансов на драфте и сможет принять правильное решение, разрешенное правилами лиги. Мы ни в коем случае не удивлены подобному решению Свята», — сказал главный тренер Канзаса Билл Селф.

Таким образом, Михайлюк примет участие в серии тренировок, а также большом просмотре для всех команд НБА, после чего примет окончательное решение.

В своем третьем сезоне в Канзасе Михайлюк набирал 9,8 очка, делал 3,0 подбора и 1,9 перехвата за игру, реализуя 39% трехочковых бросков. Михайлюк был игроком стартовой пятерки команды, которая остановилась в шаге от попадания в Финал четырех Мартовского Безумия.