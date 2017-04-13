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НБА. Регулярный чемпионат завершен

«Голден Стэйт» обыграл «Лейкерс», «Даллас» сильнее «Мемфиса»

  • 13.04.2017 10:32
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nba.com
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«Бостон» – «Милуоки» – 112:94 (25:36, 32:20, 23:22, 32:16)
«Бостон»: Джеральд Грин (18 + 6 подборов), Краудер (16 + 5 подборов), А. Джонсон (16 + 5 подборов)
«Милуоки»: Майкл Бизли (15 + 5 подборов), Ховс (15 + 5 подборов), Вон (14)

«Голден Стэйт» – «Лейкерс» – 109:94 (43:28, 21:22, 29:20, 16:24)
«Голден Стэйт»: Дюрэнт (29 + 8 подборов + 5 передач), Стивен Карри (20 + 5 подборов + 8 передач), МакКоу (13)
«Лейкерс»: Кларксон (17), Т. Эннис (14 + 5 передач), Нэнс (13 + 11 подборов)

«Индиана» – «Атланта» – 104:86 (22:15, 28:28, 34:25, 20:18)
«Индиана»: Джордж (32 + 11 подборов), Дж. Тиг (19 + 7 передач), М. Тернер (18 + 8 подборов)
«Атланта»: Ильясова (15), Кальдерон (12 + 5 передач), Торин Принс (11)

«Кливленд» – «Торонто» – 83:98 (21:26, 13:27, 24:22, 25:23)
«Кливленд»: Шамперт (11), Дерон Уильямс (10), Деррик Уильямс (10)
«Торонто»: Н. Пауэлл (25), Валанчюнас (13 + 7 подборов), Лоури (13)

«Клипперс» – «Сакраменто» – 115:95 (30:23, 23:24, 34:26, 28:22)
«Клипперс»: Джордан (18 + 17 подборов), Редик (18), К. Пол (17 + 9 передач)
«Сакраменто»: Коли-Стайн (19 + 14 подборов + 6 передач), Аффлало (18 + 6 передач), Хилд (16 + 6 подборов)

«Майами» – «Вашингтон» – 110:102 (23:27, 33:23, 35:27, 19:25)
«Майами»: Г. Драгич (28 + 5 передач), Уайтсайд (24 + 18 подборов), Рид (16 + 6 подборов)
«Вашингтон»: Берк (27), МакКлеллэн (18), Гортат (16 + 5 подборов)

«Мемфис» – «Даллас» – 93:100 (27:22, 28:24, 19:24, 19:30)
«Мемфис»: З. Рэндольф (15 + 5 подборов), Конли (15), М. Газоль (13 + 8 подборов)
«Даллас»: Девин Харрис (15 + 8 передач), Бруссино (15 + 7 подборов), Д. Пауэлл (12)

«Нью-Йорк» – «Филадельфия» – 114:113 (25:22, 31:37, 22:28, 36:26)
«Нью-Йорк»: Джастин Холидэй (20 + 5 подборов), Энтони (17), Маршалл Пламли (14 + 11 подборов)
«Филадельфия»: Джастин Андерсон (26), Пойтресс (18 + 6 подборов), Р. Холмс (15 + 7 подборов)

«Оклахома-Сити» – «Денвер» – 105:111 (26:25, 38:31, 21:30, 20:25)
«Оклахома-Сити»: Т. Гибсон (13 + 7 подборов), Джереми Грант (13), Кантер (12 + 5 подборов)
«Денвер»: Йокич (29 + 16 подборов + 8 передач), Маррэй (27 + 6 передач), Малик Бизли (17)

«Орландо» – «Детройт» – 113:109 (38:17, 21:32, 28:32, 26:28)
«Орландо»: А. Гордон (32 + 12 подборов), Э. Пэйтон (21 + 5 подборов + 13 передач), Вучевич (18 + 11 подборов)
«Детройт»: И. Смит (20 + 10 передач), Колдуэлл-Поуп (20), Буллок (17)

«Портленд» – «Нью-Орлеан» – 100:103 (30:22, 23:31, 32:25, 15:25)
«Портленд»: Нэйпайер (25), Коннотон (19 + 7 подборов + 7 передач), Вонле (12 + 19 подборов)
«Нью-Орлеан»: Джордан Кроуфорд (15), С. Хилл (13), Диалло (12 + 16 подборов)

«Хьюстон» – «Миннесота» – 123:118 (33:32, 27:28, 35:21, 28:37)
«Хьюстон»: Харден (27 + 10 подборов + 12 передач), Капела (22 + 10 подборов), Р. Андерсон (20)
«Миннесота»: Таунс (28 + 21 подбор), Мухаммад (22), Уиггинс (21)

«Чикаго» – «Бруклин» – 112:73 (27:13, 23:19, 25:24, 37:17)
«Чикаго»: Дж. Батлер (25 + 6 подборов), Ципсер (21 + 6 подборов), Портис (12 + 10 подборов)
«Бруклин»: Гудвин (20 + 7 подборов), МакДэниелс (15 + 6 подборов), ЛеВерт (10 + 5 подборов)

«Юта» – «Сан-Антонио» – 101:97 (32:23, 21:23, 29:26, 19:25)
«Юта»: Хэйуорд (14), Гобер (13 + 9 подборов), Д. Хилл (13 + 5 передач)
«Сан-Антонио»: Олдридж (18 + 5 подборов), К. Леонард (14 + 5 подборов), Т. Паркер (14)

Источник — basket-planet.com

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