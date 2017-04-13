НБА. Стали известны все пары первого раунда плей-офф

Калитвинцев хороший тренер. И с Динамо он это доказал.

Как можно ставить такой пенальти? Судья красавца! !!!!!!!!!!!!

Якби Шевченко залишився в Мілані, то був би в першій трійці

бред,тайсон сам говорил что хочет в бразилию вернутся

Естественно, у него ж в резюме 4 года игры за Динамо Киев, с 2011 по 2015, он тут опыта (читать б...