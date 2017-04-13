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НБА. Стали известны все пары первого раунда плей-офф

Поединки плей-офф стартуют 15-го апреля

  • 13.04.2017 11:00
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twitter.com/celtics
© twitter.com/celtics

После завершения регулярного чемпионата сформировались все пары первого раунда плей-офф.

Восточная конференция

«Бостон» (1-й номер посева) – «Чикаго» (8)
«Кливленд» (2) – «Индиана» (7)
«Торонто» (3) – «Милуоки» (6)
«Вашингтон» (4) – «Атланта» (5)

Западная конференция

«Голден Стэйт» (1) – «Портленд» (8)
«Сан-Антонио» (2) – «Мемфис» (7)
«Хьюстон» (3) – «Оклахома-Сити» (6)
«Клипперс» (4) – «Юта» (5)

Плей-офф стартует 15 апреля. Все серии пройдут до 4 побед одного из соперников. Седьмые матчи при необходимости состоятся на площадках команд с более высоким посевом.

Источник — basket-planet.com

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