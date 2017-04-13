НБА. По Газоль преодолел отметку в 20 000 очков

Испанский бигмэн «Сан-Антонио» По Газоль, набрав 13 очков в матче регулярного чемпионата НБА с «Юта Джаз», довел их общее количество за карьеру до 20 001 (17.9 в среднем за игру).

Таким образом, он стал 42-м игроком в истории лиги и вторым среди европейцев после Дирка Новицки, которому удалось преодолеть планку в 20 000 очков.