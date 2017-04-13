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НБА. По Газоль преодолел отметку в 20 000 очков

Испанец стал 42-м игроком в истории лиги и вторым среди европейцев по набранным очкам за карьеру

  • 13.04.2017 14:25
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spurs.com. По Газоль
© spurs.com. По Газоль

Испанский бигмэн «Сан-Антонио» По Газоль, набрав 13 очков в матче регулярного чемпионата НБА с «Юта Джаз», довел их общее количество за карьеру до 20 001 (17.9 в среднем за игру).

Таким образом, он стал 42-м игроком в истории лиги и вторым среди европейцев после Дирка Новицки, которому удалось преодолеть планку в 20 000 очков.

Источник — Планета Баскетбол

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