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Поу Газоль набрал больше 20 тысяч очков за карьеру

Испанцу покорилась новая вершина

  • 14.04.2017 07:48
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Центровой «Сан-Антонио» Поу Газоль вошел в историю НБА как второй европейский игрок, набравший 20 тысяч очков в карьере, сообщает официальный «Твиттер» клуба.

36-летний испанец записал на свой счет 13 очков в матче регулярного чемпионата против «Юты».

Таким образом, Газоль стал 43-м игроком лиги, который добился этого результата.

Среди европейцев ранее 20 тысяч очков набирал лишь Дирк Новицки.

Газоль играет в НБА с 2001 года, выступал за такие команды, как «Мемфис», «Лейкерс» и «Чикаго».

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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