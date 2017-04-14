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Форвард Портленда заработал 500 тысяч, не бросив ни разу из-за дуги

Мо Харклесс схитрил в последнем поединке регулярного чемпионата

  • 14.04.2017 09:18
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nba.com
© nba.com

Форвард «Портленда» Мо Харклесс получил бонус в размере 500 000 долларов за то, что не совершил ни одного трехочкового броска в последнем матче регулярного чемпионата с «Новым Орлеаном» (100:103), пишет The Washington Post.

Чтобы получить данную сумму, Харклесс должен был завершить регулярный чемпионат с процентом попадания трехочковых не менее 35. Перед встречей с «Пеликанс» процент попадания Харклесса составлял 35.1.

SB Nation подсчитал возможные варианты:

ни одной попытки: 35.1 процента
1 из 1: 35.3
0 из 1: 34.8
2 из 2: 35.7
1 из 2: 35.2
0 из 2: 34.7
1 из 3: 35.02
0 из 3: 34.5
2 из 4: 35.3
1 из 4: 34.8
0 из 4: 34.3

Харклесс провел на площадке 22 минуты, забил 5 из 6 бросков с игры и не бросил ни одного трехочкового, при этом, позволив своим партнерам совершить 30 бросков из-за дуги.

Источник — Basket.com.ua

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