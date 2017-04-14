Форвард Портленда заработал 500 тысяч, не бросив ни разу из-за дуги

Коноплянке нужно уходить в Турцию или Грецию и срочно набирать игровую форму. Потому как еще тако...

Жизнь футболиста она такая. Сегодня герой, завтра враг номер 1. А учитывая как косячил Алиев, ник...

конкурс ставок у меня одного не загружается?

Генк классом конечно пониже Сельты будет. Но в данном случае "класс" - понятие абстрак...

Я из Закарпатья и уважаю и люблю Шахтер. На Львовщине тоже много фанов Шахтера. Лига Европы полн...

А болелы " ДырКи" все не угомонятся!

Fiat justitia, et pereat mundus. Dura lex, sed lex. ФК "КОПАНКА" — всё, врагам – закон.