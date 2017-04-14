ФЕСЕНКО: «Не сказав би, що травма серйозна»

Капітан збірної України та центровий Авеліно Кирило Фесенко сподівається повернутися в гру після травми ще до початку плей-оф у чемпіонаті Італії. Про це наш баскетболіст повідомив у ефірі програми PRObasket.

«Я б не сказав, що травма дуже серйозна. Проблема в тому, що я трохи потягнув бокову зв’язку коліна. Якихось інтенсивних процедур мені зараз не можна робити. Лише чотири тижні відпочинку. Уже півтора тижня відпочив. Сподіваюся на свій швидкий процес відновлення. Хотілося б повернутися в гру до початку плей-оф», - сказав Фесенко.

За межами України Кирило не перестає уважно слідкувати за вітчизняним баскетболом, зокрема за півфіналами плей-оф Суперліги Парі-Матч. Зрозуміло, що симпатії на боці гравців з рідного міста: «Вболівав за Дніпро та Черкаські Мавпи. Одні сподівання виправдалися. Я дуже радий перемозі друзів з Дніпра. Психологічно завжди приємно, коли перемагає команда, яка спочатку перебуває у більш програшній ситуації».

У тій же Суперлізі Парі-Матч капітан збірної помітив гідного конкурента на позиції в національній команді. «Конкуренція – це завжди добре. Це означає, що ти будеш викладатися трохи більше, ніж ти викладався б, коли працював би сам. Буду радий, якщо всі найкращі зможуть приїхати в збірну. Спостерігаючи за сезоном в Україні, зрозумів, що і Сергій Загреба з Дніпра може скласти досить гідну конкуренцію на позиції центрового. Скажу, що на позиції великих ми переукомплектовані», - зазначив Фесенко.

А щодо виступів у Італії, українець підтвердив враження цілковитого задоволення своїм становищем, припустивши думку, поки що напівжартома, про можливість укорінення на Апеннінах: «Не приховуватиму, мені дійсно все подобається в Італії. Швидко знайшов спільну мову з командою та вболівальниками. Звичайно, є певні проблеми, ми приграли кілька матчів, які ніяк не мали програвати. Але загалом я отримую велику насолоду від сезону. Можливо, укорінюся тут».