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Украинец заключил соглашение с командой NCAA

Теперь в студенческой лиге США играет четыре представителя Украины

  • 14.04.2017 10:30
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Вихованець Черкаських Мавп Антон Білоус уладнав усі формальності в Університеті Каліфорнія Ріверсайт. Факт підписання офіційної угоди з командою підтвердила мама українця Світлана.

 «Я безмежно вдячна баскетбольній школі Черкаських Мавп та особисто Михайлу Бродському за таку можливість зростання для мого сина та всього нашого покоління.

У Черкасах є прекрасна баскетбольна школа, навчання у якій подарувало нам серйозні перспективи. По-перше, баскетбол відгородив мого хлопця від вулиці і різних негативних моментів, яких чимало у нашому місті. Розпочинаючи тренування о 7-й ранку і працюючи до пізніх годин над своїм захопленням, навряд чи у наших хлопців є якісь інші думки, окрім баскетболу. По-друге, клуб подарував нам прекрасний шанс, ми бачимо хороші горизонти.

Уже зараз стипендія Антона становить $60 000 на рік. При цьому у нього буде повний пансіонат та можливість хорошої освіти. Дати все це у мене просто не було б можливості. Він відмінник і прекрасно навчався у школі, але це нічого б не дало, аби не баскетбол. Сподіваюся, наша історія буде хорошим прикладом  для хлопчаків, які лише починають займатися баскетболом та їх батьків», - передає слова Світлани Білоус прес-служба Черкаських Мавп.

Відтепер Україна офіційно має чотирьох представників у американській студентській лізі – NCAA. Раніше там уже закріпилися Святослав Михайлюк, Богдан Близнюк та Євген Сахнюк.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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