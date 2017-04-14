Дирк Новицки не собирается завершать карьеру после 19-ти сезонов в НБА

Дирк Новицки завершил на этой неделе свой 19 сезон в НБА, в июне ему исполнится 39, но немецкий форвард не готов завершить активные выступления. Как и ожидалось, сегодня Новицки заявил о том, что вернется в сезоне 2017-18, дабы провести 20 сезон за «Маверикс». Кроме того, игрок намекнул, что может не завершить карьеру и в следующем году – все будет зависеть от состояния его здоровья.
«Я думаю, мое тело скажет мне, когда пришло время, - заявил Дирк. – В следующем сезоне я буду трудиться настолько сильно, насколько смогу».
В следующем регулярном чемпионате Новицки может сместить с пятого места списка самых результативных игроков за всю историю Ассоциации Уилта Чемберлена: сейчас у Дирка на 1 159 очков меньше.
Источник — Basket.com.ua
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