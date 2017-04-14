Дирк Новицки не собирается завершать карьеру после 19-ти сезонов в НБА

Последние комментарии

Заря – Динамо. Анонс 11:24 — Дмитрий Стеблина Вот и вся разница, Динамо не дает играть - жалко. Шахтер не дает играть - крысы, слабаки и т.д 11:18 — vancetti Жалко, что ДК не дают сыграть Калитвинцеву. Хотелось бы посмотреть на уровень Влада в этой игре.

Шахтер необычно напомнил об истории с переносом даты матча с Динамо 11:21 — Denios да-да, расскажи как все было на самом деле и давай побольше смайлов, потому что здесь еще не все ... 11:18 — ak228 я думаю из присутствующих даже никто не понял что это за клоун, а попал он туда сам понимаешь как... 11:15 — Denios "лучший менеджмент" к этой ложе даже близко не подпускают