В НБА установлен новый рекорд по посещаемости матчей

В НБА третий год подряд обновлен рекорд средней посещаемости матчей регулярного чемпионата, сообщает официальный сайт лиги. Теперь высшее достижение равно 17 884 зрителям за поединок, а средняя заполняемость арен составила 93%.

Кроме того, повторен рекорд прошлого сезона по количеству аншлагов на встречах. На 723 из 1230 матчей регулярного чемпионата были проданы абсолютно все билеты.