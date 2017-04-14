В НБА установлен новый рекорд по посещаемости матчей

В НБА третий год подряд обновлен рекорд средней посещаемости матчей регулярного чемпионата, сообщает официальный сайт лиги. Теперь высшее достижение равно 17 884 зрителям за поединок, а средняя заполняемость арен составила 93%.
Кроме того, повторен рекорд прошлого сезона по количеству аншлагов на встречах. На 723 из 1230 матчей регулярного чемпионата были проданы абсолютно все билеты.
Источник — basket-planet.com
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