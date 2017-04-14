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НБА. Голден Стэйт – главный фаворит плей-офф по мнению букмекеров

Ставки на победу «Уорриорз» принимаются с коэффициентом 1.5

  • 14.04.2017 19:32
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«Голден Стэйт» является главным претендентом на чемпионский титул НБА по мнению одной из крупнейших букмекерских контор США «Las Vegas SuperBook».

Ставки на победу «Уорриорз» в плей-офф принимаются с коэффициентом 1.5. Котировки на выигрыш «Кливленда» составляют 4.5, «Сан-Антонио» – 10.0. У всех остальных команд коэффициент на победу не превышает 21.0.

Источник — Планета Баскетбол

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