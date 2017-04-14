НБА. Голден Стэйт – главный фаворит плей-офф по мнению букмекеров

А что про Челси или Александр Юрьевич?

кстати очень хреновые замены у Зари

Пантич и Кадар - ещё те кадары ...

Да у Хачериди травма, и пускай меньше выделывается. Возомнил из себя Барези. Будь попроще и к теб...

Де вони того Пантіча відкопали ?Бонавентуре за одну атаку його три рази накручує як пацана

зря маринуют Хачериди! Пантич и Кадар донные, не пойму зачем их покупали

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ну большой разрыв,но это не повод скалится! и кстати он 16 очей был,а сейчас ?