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ШАБАНОВА: «Наступний чемпіонат України вийде на якісно новий рівень»

Директор департаменту з організації та проведення змагань ФБУ про нововведення наступного сезону

  • 15.04.2017 10:16
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Директор департаменту з організації та проведення змагань ФБУ Лариса Шабанова розповіла, яких змін зазнає чемпіонат України в наступному сезоні.

- Ось-ось 26-й чемпіонат України відійде в історію. Щодня ми стаємо на крок ближчими до визначення чемпіонів та призерів Чемпіонату України у різних категоріях. А Департамент з організації та проведення змагань ФБУ працює над тим, яким ми хочемо бачити чемпіонат у наступному сезоні. Почнемо з Суперліги. І у чоловіків, і у жінок ми хочемо обмежити кількість учасників. Ними стануть по вісім команд. Зростуть вимоги щодо інфраструктури. У цих клубів мають бути юнацькі команди, не менше двох команд мають грати у юнацькій лізі, обов’язково має бути відповідна спортивна база, обов’язково має бути зал з трибунами, що вміщують не менше 1000 глядачів. Якщо клуб не відповідатиме цим вимогам, він не зможе грати у найвищому дивізіоні України. Має бути якісна відеотрансляція, онлайн-трансляція статистики. Клуб, що виступає у найвищому дивізіоні країни, має демонструвати якісну роботу своєї баскетбольної структури. Ми повинні мати свій національний зразок, орієнтир, якого повинні прагнути дістатися гравці, тренери, клуби.

- У Вищій лізі цього року значно зросла кількість матчів, що плануєте на майбутнє?
- У Вищій лізі, і у чоловіків, і у жінок, ми плануємо обмежити кількість учасників до 16-14 команд. Розділити їх на два, або ж на три дивізіони, щоб максимальну кількість ігор вони проводили у себе в регіонах. І тільки після цього найсильніші команди боротимуться за медалі чемпіонату України у Вищій лізі.

- Яку кількість ігор грають команди у Вищій лізі?
- У чоловіків 40 у цьому сезоні, у жінок 36 матчів. Кількість ігор зросла порівняно з минулим сезоном, у жінок вдвоє. У вищій лізі обов’язково вимагатимемо підвищення якості онлайн-відеотрансляцій. Та якість, що була у деяких клубах, нас категорично не влаштовує. Звісно, допомагатимемо їм усім, чим зможемо. Чоловічу першу лігу плануємо розширити до 16-24 команд. Розділити її на 3-4, може 6 дивізіонів залежно від кількості команд, щоб знов-таки перша ліга на першому етапі грала максимальну кількість матчів у себе у регіоні. Це означає -  свої вболівальники, скорочення фінансування, не треба далеко їздити і зайвий раз ночувати, ці кошти можуть піти на розвиток тієї ж структури клубу, на дітей, які грають від цього клубу. Тобто кошти мають зберегтися у клубі, у регіоні, а не витрачені на залізницю. Ті команди, що не відповідатимуть вимогам Вищої Ліги, які не хочуть або не можуть міняти щось, щоб стати на сходинку вище в організаційному процесі, матимуть можливість грати у першій лізі. Онлайн-статистика буде у першій лізі, відеотрансляція у більшості випадків теж буде. Ми будемо наполягати на цьому. Це сучасно, це популяризує баскетбол. Це дозволяє дивитися ігри вболівальникам, родичам, близьким – дивитися, як вони грають. Якщо це юнацька ліга робить, то у першій лізі, гадаю, це не така вже матеріально і технічно обтяжлива проблема, щоб це організувати.

- Підгрунтя баскетбольної піраміди – це дитячі чемпіонати. Що у цьому напрямку плануєте?
Мабуть доречним буде нагадати, що наш президент – Михайло Юрійович Бродський постійно ставить перед нами завдання – зробити баскетбол спортом номер один в Україні. Зробити учасниками та прихильниками гри у помаранчевий м’яч якомога більше дітей, юнацтва та дорослих. І кожний співробітник  федерації на своєму напрямку виконує це завдання. Наш департамент – організації та проведення змагань – має мету в наш фінансово складний час зробити змагання найбільш доступними для учасників. Скоротити витрати на проїзд, проживання – тобто зменшити фінансовий тягар для команд ВЮБЛ. Це дуже важливий напрям роботи – це близько 200 команд, що грають у нас в дивізіоні А, у цьому сезоні ми розпочали реорганізацію юнацької ліги. Ми хочемо змінити роботу цієї ліги таким чином, щоб найсильніші команди збереглися у нас у Дивізіоні А і грали за чемпіонський титул, як і грали. Це 12-16 команд у кожній віковій категорії, не більше. Починати новий сезон будемо в середині вересня, щоб ігри проходили більш ритмічно, з урахуванням вікон для зборів юнацьких збірних команд.  А решта команд – це команди, які не можуть за спортивними чи фінансовими показниками досягнути рівня найсильніших, можуть грати у себе в регіонах. Регіональні чемпіонати вже грають цього року. 339 команд хлопців і 126 команд дівчат. Як не дивно, але нам вдалося знайти ентузіастів, підняти ті команди, які не грали у чемпіонаті України, залучити їх і на сьогодні ми вже завершуємо подібні змагання у регіонах України. Тобто у нас змагання йдуть, вікові категорії різні – ми у цьому сезоні не робили акценту на вікових обмеженнях, регіони самі визначали вікову категорію, у якій зможуть проводити змагання. І регіони – це не обов’язково область, це  міста і містечка сусідніх областей. Таким чином, ми створюємо Дивізіон Б чемпіонату України. Наступного року ми хочемо його розширити.

- За рахунок чого ви можете досягти цього?
- Це, насамперед, регіональний принцип проведення змагань. Так грають у більшості європейських країн – Іспанії, Португалії, Литві, і ми бачимо, що це дає у підсумку чудовий результат.
Тобто, з наступного сезону, дві молодші вікові категорії вже почнуть змагання за новою системою: країну буде поділено на 6-8 регіонів, і команди будуть змагатися за регіональним принципом – одна гра у себе вдома – одна гра на майданчику суперника. Що ми виграємо таким чином: зменшення витрат на відрядження – це по-перше. Відстані між учасниками будуть невеликими – отже вранці виїхали, відіграли гру, та ввечері вже повернулися додому. По-друге, така система дозволить кожній команді приймати домашні матчі, що є важливим фактором розвитку та популяризації баскетболу. На ігри кожної команди зможуть приїхати уболівальники: батьки, друзі, однокласники, підвищиться інтерес до самого процесу. І, ми впевнені, самим тренерам стане легше – коли батьки почнуть частіше ходити на ігри своїх дітей – вони неодмінно стануть фанатами нашої улюбленої гри.

- Ви акцентуєте увагу на молодших вікових групах?
-  Саме так. На командах, складених з гравців 2006-2008 років народження. Серед них виявимо найсильніших і вони з часом перейдуть до дивізіону А. У кожному регіоні буде свій чемпіон. Чемпіони і призери гратимуть з чемпіонами і призерами інших регіонів. Щоб стати володарем Кубку Ліги. Цей Кубок буде перехідним. Це вже буде система плей-оф з роз’їздами, гратимуть до  трьох перемог. Михайло Бродський відзначив, якщо буде п’ята гра, вона фінансуватиметься за рахунок ФБУ

- З введенням нових змагань значно зростає кількість матчів. Як домогтися якісного суддівства в усіх турнірах і чемпіонатах?
- Так. Кількість матчів зросла.  У Юнацькій лізі минулого сезону провели 1454 гри, цього сезону 4142, серед студентів минулого сезону 582 гри, у поточному 920. Шкільна ліга 5х5 – 3079 ігор. Додайте до цього баскетбол 3х3, Шкільну баскетбольну лігу 3х3, міські, обласні, регіональні, аматорські ліги. Звісно, суддів бракує. А ті, що є, працюють дуже багато. Так, у нас з’явилися молоді судді. Велику роботу у цьому напрямку проводить технічна комісія ФБУ на чолі з Борисом Рижиком і регіональні інструктори. Але, звісно, це робота не одного дня. Щоб отримати кваліфікованого арбітра, так само, як гравця, має пройти певний час. Прийде час, у нас підвищиться і рівень організації регіональних змагань, і якість суддівства цих змагань.
Є ще одна проблема, яка стосується юнацької ліги. Нас просто змушують ввести Кодекс Етики. Потрібно знайти шлях для контролю поведінки і тренерів і гравців під час проведення наших змагань, і батьків теж. Тренери дозволяють собі штовхнути гравця, можуть смикнути його фізично за руку, за плече. Має місце і сварка, ображають гравців, суддів, суперників, в цьому їх підтримують з трибун батьки. Тренери мають тримати себе в руках, поважати своїх гравців, команду і змагання, в яких беруть участь. І в першу чергу поважати баскетбол, який потребує дисципліни, порядку, взаємоповаги . Треба вчитися, як спілкуватися до гри, під час гри, вітати один одного з перемогою і не впадати у відчай через поразку..
Не усі діти стануть чемпіонами, але мають носити радість від гри в баскетбол у собі і жити цією радістю. 

Користуючись нагодою хочу привітати усіх представників української баскетбольної спільноти з Великоднем і висловити щиру подяку за допомогу в організації змагань керівникам місцевих адміністрацій, обласних федерацій, регіональним менеджерам ФБУ, тренерам, батькам! Без підтримки громадськості у нас мало б що відбулося.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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