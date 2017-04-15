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Олимпик – Шахтер. Анонс 11:53 — pulse240 «Олимпик» перед стартом второго этапа на словах замахнулся на «бронзу». Теоретические шансы, коне...

Динамо за счет гола Гармаша увозит из Запорожья победу над Зарей 11:48 — Elblanko Хай тебе бог милує. Згадайте фінал чс 2014 нім арг. І згадай як проходила гра, скільки було моме... 11:35 — ctrag_o9 Где ты в Харькове на матче ШД-ЧО "полный стадион" видел ...?Приснилось. 11:32 — dinozavr1001 Так Східна Барселона хоча б перемогла Ворсклу двічі, а "ми в 90-х рвали Барсу" лише одн... 11:32 — dinozavr1001 Так Східна Барселона хоча б перемогла Ворсклу двічі, а "ми в 90-х рвали Барсу" лише одн...