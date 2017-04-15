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Суперлига. Плей-офф. Полуфинал. Химик – Днепр. LIVE

Смотрите прямую трансляцию решающего матча полуфинальной серии

  • 15.04.2017 11:29
  • 55 просмотров
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Метки
khimik.com.ua
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Сегодня в 14:00 следите за прямой трансляцией решающего поединка полуфинала Суперлиги между «Химиком» и «Днепром». Счет в серии 2:2.

Источник — Sport.ua

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