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Кеннет ФАНДЕРБУРК: «В минувшем сезоне у нас была настоящая команда»

Американский легионер «БИПЫ» подвёл итоги сезона как для команды, так и по своему личному результату

  • 15.04.2017 13:31
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bipa.com.ua
© bipa.com.ua

Американский легионер «БИПЫ» подвёл итоги сезона как для команды, так и по своему личному результату.

Кроме того, Кенни, как называют его партнёры по коллективу и болельщики, рассказал об эмоциях, которые у него останутся от периода, проведенного в Одессе, а также дал прогноз относительно будущего чемпиона Украины

- Сезон получился хорошим! Мне понравилось играть в «БИПЕ». Конечно, хотелось бы закончить чемпионат лучше, чем у нас вышло – жаль, что это не получилось, ведь вся команда приложила для этого максимум усилий.

- Какой матч отметишь как лучший по своей личной игре?

- Думаю, что это игры с «Черкасскими Мавпами» (в Черкассах, где благодаря броску Фандербурка получилось вырвать победу на последних секундах, – прим. авт.) и «Николаевом» (в Николаеве, где удалось переломить матч и выиграть в овертайме, – прим. авт.).

- Вырос ли ты как игрок за этот сезон?

- Конечно, ведь в чемпионат добавилось несколько очень сильных команд и, соответственно, много сильных исполнителей. То есть, весь чемпионат стал сильнее, и я также вырос как игрок.

- Какой эпизод в ушедшем сезоне оказался самым негативным?

- Матч с «Будивельныком» в Кубке Украины. Обидно, что не использовали шанс пробиться в финал турнира.

- Кто будет чемпионом Украины?

- «Будивельнык». У них хороший подбор игроков, отличный ростер – крепкая команда.

- Какие новые эмоции от жизни в Одессе успел получить за время своей карьеры в «БИПЕ»?

- В этом сезоне жить в Украине в целом было намного комфортнее. Во-первых, стал больше понимать язык, поэтому лучше удалось вписаться в команду. Да и в целом, в «БИПЕ» сложился такой коллектив, что мне помогали стать своим – особая благодарность тренерскому штабу. Первое, что расскажу своим родным и близким по возвращению в США, это то, что в «БИПЕ» у нас была настоящая команда! Кроме того, у нас были отличные болельщики, которые великолепно поддерживали нас не только дома, но и в гостевых поединках. Одесса очень понравилась: и людьми, и культурой – чудесный город, за которым буду скучать!

Источник — БК БИПА

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