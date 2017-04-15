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Суперлига. Химик побеждает Днепр и выходит в финал сезона

Южненцы вырвали победу у днепрян в 5-ом матче полуфинальной серии

  • 15.04.2017 16:27
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Суперлига. Химик побеждает Днепр и выходит в финал сезона
«Химик» — «Днепр» 75:71 (14:23, 16:19, 20:16, 23:13) 
 
«Химик»: Смит (31), Беликов, Конев (8 + 7 подборов), Антипов (0 + 3 подбора), Лав (22 + 17 подборов) — старт; Рябчук (3 + 3 перехвата), Прокопенко, Петров (6 + 5 подборов + 4 передачи), Сидоров (5). 
 
«Днепр»: Мишула (15), Закурдаев (9), Глебов (4 + 4 передачи), Тимофеенко (25 + 9 подборов + 5 потерь), Загреба (8 + 6 подборов) — старт; Вильховецкий (2 + 5 подборов), Дзюба (2), Шундель (4), Шевченко, Ревзин (2). 
 
Счет в серии — 3:2.
 

Источник — Sport.ua

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