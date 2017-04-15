Суперлига. Химик побеждает Днепр и выходит в финал сезона

Разве это футбол ? ЭТО ДРОВА !!!

Еще предлагаю вариант на подобии ЛЧ.По итогам чемпионата разбить на 4 группы, где первые четыре к...

я за третій варіант, але треба зробити щоб єврокубкове місце розігрували 5-8 і 6-7 місця, а поті...

16 команд

Третий вариант бесспорно лучший, но без - "Лучшая команда второй шестерки играет плей-офф за...