Суперлига. Химик побеждает Днепр и выходит в финал сезона

«Химик» — «Днепр» 75:71 (14:23, 16:19, 20:16, 23:13)
«Химик»: Смит (31), Беликов, Конев (8 + 7 подборов), Антипов (0 + 3 подбора), Лав (22 + 17 подборов) — старт; Рябчук (3 + 3 перехвата), Прокопенко, Петров (6 + 5 подборов + 4 передачи), Сидоров (5).
«Днепр»: Мишула (15), Закурдаев (9), Глебов (4 + 4 передачи), Тимофеенко (25 + 9 подборов + 5 потерь), Загреба (8 + 6 подборов) — старт; Вильховецкий (2 + 5 подборов), Дзюба (2), Шундель (4), Шевченко, Ревзин (2).
Счет в серии — 3:2.
Источник — Sport.ua
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