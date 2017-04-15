Юніорська збірна України провела два матчі на міжнародному турнірі Еаster Cup-2017, який в ці дні проходить в словацькому місті П’єштяни.

У стартовому поєдинку турніру підопічні Олександра Ворони поступилися команді Іспанії з рахунком 54:60. Що цікаво, іспанці, якi традиційно мають статус фаворитів, влітку будуть суперниками збірної України. Наша команда U-18 в рамках групового раунду Євробаскету-2017 у Дивізіоні А, який пройде в Талліні з 29 липня по 6 серпня, зіграє проти Італії, Сербії і, як ви вже мали здогадатися, команди Іспанії. Відзначимо, що саме іспанська команда, яка минулого року на Євробаскеті U-18 посіла четверте місце, залишається єдиним колективом, який в Словаччини не зазнав жодної поразки, вигравши обидва стартові матчі.

Господарів турніру - словацькі баскетболісти - також представляють Дивізіон А. Як і збірні України та Іспанії, господарі Еаster Cup-2017 гратимуть у Талліні, де їх суперниками по груповому раунду будуть збірні Франції, Латвії та Боснії і Герціговіни. Цікаво, що українська і словацька команда ще минулого літа грали в Дивізіоні В, зумівши піднятися в еліту завдяки успішному виступу - наші хлопці посіли друге місце, поступившись лише у фіналі Чорногорії, а словаки завоювали бронзу, також отримавши підвищення в класі.

Єдина команда турніру у П’єштяни, яка влітку буде представляти свою країну в Дивізіоні B - збірна Чехії. В рамках групового раунду чеські баскетболісти зіграють проти Швеції, Албанії, Нідерландів, Люксембургу та Великобританії.

Найрезультативніші гравці збірної України на турнірі у Словаччині після двох матчів:

Вадим Козак - 15,5 очка + 4,0 підбирання

Моїсей Кім - 11,0 очка + 3,0 підбирання

Денис Клевзуник - 9,5 очка + 6,5 підбираня

Еаster Cup-2017. П’єштяни, Словаччина. Результати

14 квітня

Україна - Іспанія 54:60

Словаччина - Чехія 70:73

15 квітня

Чехія - Україна 59:76

Іспанія - Словаччина 65:48

16 квітня

11:00 Чехія – Іспанія

13:00 Словаччина – УКРАЇНА