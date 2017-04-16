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НБА. Плей-офф. Милуоки сильнее Торонто, Юта обыграла Клипперс

Состоялись первые матчи серии плей-офф НБА

  • 16.04.2017 13:28
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© twitter.com/nba

Первый раунд. Серии до 4 побед. Матчи №1

«Кливленд» – «Индиана» – 109:108 (34:29, 32:30, 26:25, 17:24)
«Кливленд»: Л. Джеймс (32 + 6 подборов + 13 передач + 3 перехвата), Ирвинг (23 + 6 передач), К. Лав (17 + 2 блок-шота), Фрай (11), Т. Томпсон (8 + 13 подборов)
«Индиана»: Джордж (29 + 5 подборов + 7 передач), Стивенсон (16 + 7 подборов), Д. Тиг (15 + 4 передачи), М. Тернер (11 + 8 подборов + 4 перехвата), Эллис (11)

Счет в серии: 1-0

«Сан-Антонио» – «Мемфис» – 111:82 (25:30, 27:19, 32:15, 27:18)
«Сан-Антонио»: К. Леонард (32 + 5 передач), Олдридж (20 + 6 подборов), Т. Паркер (18), Миллс (9), П. Газоль (6)
«Мемфис»: М. Газоль (32 + 5 подборов + 2 блок-шота), Конли (13 + 5 подборов + 7 передач + 3 перехвата), Э. Харрисон (10), Д. Дэвис (7), З. Рэндольф (6)

Счет в серии: 1-0

«Торонто» – «Милуоки» – 83:97 (22:30, 29:16, 19:29, 13:22)
«Торонто»: ДеРозан (27 + 8 подборов), Ибака (19 + 14 подборов + 3 блок-шота), Валанчюнас (9 + 9 подборов), П. Такер (7), Демарре Кэрролл (5)
«Милуоки»: Я. Адетокунбо (28 + 8 подборов), Брогдон (16 + 6 подборов), Монро (14 + 15 подборов), Снелл (11), Деллаведова (11)

Счет в серии: 0-1

«Клипперс» – «Юта» – 95:97 (24:22, 28:30, 18:22, 25:23)
«Клипперс»: Гриффин (26 + 7 подборов), К. Пол (25 + 7 подборов + 11 передач + 3 перехвата), Джордан (10 + 15 подборов + 3 блок-шота), Спейтс (8), Джамал Кроуфорд (8)
«Юта»: Джо Джонсон (21 + 3 перехвата), Хэйуорд (19 + 10 подборов), Д. Хилл (16), Фэйворс (15 + 6 подборов), Инглс (8)

Счет в серии: 0-1

Источник — basket-planet.com

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