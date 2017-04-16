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НБА. Тони Паркер вышел на 9 место по результативности в плей-офф

Разыгрывающий «Сан-Антонио» обошел легендарного Ларри Берда

  • 16.04.2017 15:14
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spurs.com. Тони Паркер
© spurs.com. Тони Паркер

Разыгрывающий «Сан-Антонио» Тони Паркер, набрав 18 очков в стартовом матче серии первого раунда с «Мемфисом», довел их общее количество за карьеру в плей-офф до 3 903 (18.2 в среднем за игру). Таким образом, он обогнал Ларри Берда и вышел на девятое место по результативности в плей-офф в истории НБА.

Теперь ближайшим к Паркеру стал Джерри Уэст с 4 457 очками, а из действующих баскетболистов его опережает только Леброн Джеймс (5 604).

Источник — Планета Баскетбол

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