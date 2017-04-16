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Збірна України U-18 зазнала поразки у матчі проти Словаччини

Чоловіча збірна завершила виступи на Великодньому турнірі

  • 16.04.2017 16:22
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Чоловіча збірна України U-18 завершила виступи на Великодньому турнірі в Словаччині. У заключному поєдинку наші хлопці поступилися господарям – 61:64.

Українці програвали в 4 очки після стартової чверті. Потім гравці Олександра Ворони зібралися та переломили хід зустрічі. На перерву вони вже пішли з позитивним балансом в рахунку. Перед заключною 10-хвилинкою вони мали 5 очок переваги, але не втримали її.

Найкращими в складі нашої команди були Андрій Грицак (15 очок, 8 підбирань) та Вадим Козак (11 очок, 2 підбирання).

Словаччина – Україна – 64:61 (19:15, 11:19, 15:16, 19:11)
Статистика матчу

Источник — Федерация баскетбола Украины

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