НБА. Плей-офф. Хьюстон разнес Оклахому, Голден Стэйт обыграл Портленд

«Голден Стэйт» – «Портленд» – 121:109 (31:27, 25:29, 32:32, 33:21)
«Голден Стэйт»: Дюрэнт (32 + 10 подборов), Стивен Карри (29 + 5 подборов + 4 передачи), Дрэймонд Грин (19 + 12 подборов + 9 передач + 3 перехвата + 5 блок-шотов), К. Томпсон (15), И. Кларк (12)
«Портленд»: Э. МакКоллум (41 + 8 подборов), Лиллард (34 + 5 подборов), Э. Тернер (12 + 10 подборов + 4 передачи), Харклесс (11), Крэбб (3)
Счет в серии – 1:0
«Бостон» – «Чикаго» – 102:106 (28:23, 18:25, 28:26, 28:32)
«Бостон»: Ай. Томас (33 + 5 подборов + 6 передач), Хорфорд (19 + 7 подборов + 8 передач), Брэдли (14 + 3 перехвата), Краудер (9 + 8 подборов), Смарт (9 + 6 передач)
«Чикаго»: Дж. Батлер (30 + 9 подборов), Портис (19 + 9 подборов + 2 блок-шота), Р. Лопес (14 + 11 подборов), Рондо (12 + 7 подборов + 6 передач), Уэйд (11 + 5 подборов + 6 передач + 2 блок-шота)
Счет в серии – 0:1
«Хьюстон» – «Оклахома-Сити» – 118:87 (27:29, 32:25, 30:20, 29:13)
«Хьюстон»: Харден (37 + 7 подборов + 9 передач + 3 перехвата), Беверли (21 + 10 подборов), Нене (15 + 5 подборов), Капела (14 + 7 подборов + 2 блок-шота), Л. Уильямс (11)
«Оклахома-Сити»: Уэстбрук (22 + 11 подборов + 7 передач – 9 потерь), Роберсон (18 + 7 подборов + 3 блок-шота), Джереми Грант (10 + 5 подборов), Кантер (8), С. Адамс (6 + 5 подборов)
Счет в серии – 1:0
Источник — Sport.ua
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