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Святослав МИХАЙЛЮК: «Саме час спробувати свої сили в НБА»

Український баскетболіст «Канзасу» розповів, чому виставив свою кандидатуру на драфт

  • 18.04.2017 07:17
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fbu.ua. Святослав Михайлюк
© fbu.ua. Святослав Михайлюк

Український свінгмен «Канзасу» Святослав Михайлюк активно готується і очікує на запрошення на драфт-комбайн (міні-табір для потенційних новачків НБА, де вони проходять тести, проводять відкриті тренування та ігри). Саме від цього залежать перспективи вихованця «Черкаських Мавп» у Драфті-2017. У Черкасах Михайлюк пробуде трохи більше тижня і проведе тут один із етапів підготовки до нового для себе випробування.

– Не лише в Україні, а й в США досить широкий резонанс викликало твоє рішення виставити свою кандидатуру на драфт цього року. Проаналізуй свій крок.
– Це рішення я прийняв не так давно. Після завершення сезону ми разом із сім’єю та Максимом Сергійовичем прийняли це рішення. Я думаю, у мене був непоганий сезон. Але головне – це бажання зробити черговий крок, крок до мрії. Я провів три хороші роки в Канзасі, виріс як гравець і мені потрібно йти далі, потрібно прогресувати. Я думаю, саме час спробувати свої сили. Думаю, було б неправильно втрачати свій шанс і чекати наступного сезону. Все реально, потрібно вдало себе зарекомендувати на воркаутах і драфт-комбайн та мати дещо везіння. Подивимося, як усе складеться.

– Лише другий рік у гравців NCAA є можливість виставити свою кандидатуру на драфт, а у разі несприятливих умом відмовитися і повернутися в університет. Якби цієї опції не було, ти б ризикував?
– Важко сказати. Це була б зовсім інша ситуація і в ній потрібно було б приймати рішення. Зараз не можу відповісти на це запитання.

– Ти вже розпочав активну підготовку до драфту 2017. Я так розумію, що за планом один з етапів підготовки саме в Черкасах.
– Так, після завершення сезону в NCAA у мене був невеликий період без баскетболу. Зараз потрібно набирати, аби на піку форми підійти до драфт-комбайну. У мене хороша можливість розпочати важливий етап підготовки тут, у Черкасах. Я люблю працювати з Максимом Міхельсоном, у нас прекрасне взаєморозуміння і він, як ніхто інший, знає, що потрібно для мене, аби вийти на свій пік. Сам розумієш, у Черкаси, як не дивно, я приїхав працювати, а не відпочивати. З однією лише різницею, що поряд близькі.

– Якщо говорити про драфт-комбайн є один цікавий нюанс. Ти майже весь сезон у Канзасі грав на позиції третього номера, хоча, як на мене, значно краще можеш проявити себе в умовах конкуренції в позиції атакуючого захисника. Не переживаєш, що тебе можуть поставити форвардом і конкуренція буде неймовірною?
– Можливо, й так, але я готовий до конкуренції. Головне – отримати запрошення на драфт-комбайн. Так, в Канзасі мене використовували більше на позиції третього номера, але я завжди відчував себе другим, можу зіграти і першого. Це важливий момент. Сподіваюся, мені дадуть можливість показати свої найсильніші якості.

– Цього сезону «Канзас» не зумів вийти у фінал чотирьох, хоча ви були дуже близькими до цього. Оціни сезон для себе за десятибальною шкалою.
– Ми всі хотіли зіграти там. Не вихід у Фінал Чотирьох для нас був розчаруванням. Нам дещо не вистачило. Для мене особисто це був непоганий сезон, думаю, можна поставити оцінку 6-7.  

– Слідкуєш за українською Суперлігою Парі-Матч?
– Звісно! Намагаюся не пропускати трансляції матчів «Черкаських Мавп». Дивився обидві гри проти «Будівельника». У цьому сезоні у нас дуже сильна команда. Реально сильний склад, що показують останні матчі. Побував на кількох тренуваннях і відзначу, що тут прекрасна атмосфера і в середині, помітно, що колектив дуже дружній і хлопці зроблять усе можливе завтра, аби продовжити цю серію. Думаю, завтра домашній майданчик і уболівальники допоможуть.

– Є думки про виступи в молодіжній збірній України цього літа?
– Це будемо вирішувати ближче до чемпіонату Європи. Я хочу грати за збірну, усе залежить від драфту.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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