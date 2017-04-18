Суперлига. Черкасские Мавпы - Будивельник. Матч 3. Анонс

После двух домашних побед в полуфинальной серии «Будивельник» имеет преимущество в две победы накануне переезда серии в Черкассы. Однако, учитывая то, насколько непростыми были матчи для киевлян в столичном СК «Меридиан», можно предположить, что легкой прогулки у «гладиаторов» не получится. Подопечные Михельсона продемонстрировали стойкость характера и лишь отсутствие небольшого везения не позволило выйти победителем «Черкасским Мавпам» во втором матче в Киеве. Гости сохраняли небольшой перевес до последних секунд встречи и лишь в самой концовке благодаря индивидуальному мастерству легионеров «Будивельник» сумел добиться победы с преимуществом в два очка.

Третья встреча по праву считается ключевой. Во вторник существует вероятность того, что вся баскетбольная Украина узнает имя второго участника финальной серии (ранее, напомним, путевку в финал завоевал южненский «Химик»). Начало встречи назначено на 19:00, трансляция доступна на телеканале XSPORT.