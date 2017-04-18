НБА. Кливленд и Сан-Антонио одержали вторые победы в 1 раунде плей-офф

Первый раунд. Серии до 4 побед. Матчи №2
«Кливленд» – «Индиана» – 117:111 (32:29, 31:29, 33:20, 21:33)
«Кливленд»: Ирвинг (37), К. Лав (27 + 11 подборов), Л. Джеймс (25 + 10 подборов + 7 передач + 4 перехвата + 4 блок-шота), Дерон Уильямс (9), Шамперт (5)
«Индиана»: Джордж (32 + 8 подборов + 7 передач), Дж. Тиг (23 + 4 передачи), Т. Янг (16 + 6 перехватов), Стивенсон (13 + 4 передачи), Майлс (9)
Счет в серии: 2-0.
«Сан-Антонио» – «Мемфис» – 96:82 (29:16, 27:21, 19:28, 21:17)
«Сан-Антонио»: К. Леонард (37 + 11 подборов), Т. Паркер (15), Дэнни Грин (12), Олдридж (11 + 2 блок-шота), П. Газоль (10 + 5 подборов)
«Мемфис»: Конли (24 + 8 передач), З. Рэндольф (18 + 10 подборов + 3 перехвата), М. Газоль (12 + 6 подборов), В. Картер (12), Дж. Эннис (7 + 8 подборов)
Счет в серии: 2-0.
Источник — Sport.ua
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