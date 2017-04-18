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Черкасские Мавпы — Будивельник. Видеотрансляция LIVE с 19:00

Смотрите прямую трансляцию полуфинального матча украинской Суперлиги

  • 18.04.2017 18:44
  • 12 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФБУ
© ФБУ

Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию полуфинального матча украинской Суперлиги. «Черкасские Мавпы» принимают киевский «Будивельник».
 

 

Источник — Sport.ua

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