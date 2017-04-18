Суперлига. Будивельник всухую завершает серию с Мавпами

«Черкасские Мавпы» — «Будивельник» 84:90 (16:17, 20:23, 18:26, 30:24)
«Мавпы»: Бояркин (14 + 7 передач), Кольченко (4 + 7 передачи), Кальниченко (10 + 10 подборов), Чумаков (11 + 4 подбора), Ившин (15 + 4 подбора) — старт; Дэвис (13), Ткаченко, Сизов (5), Тихонов (8 + 4 потери), Кобец (4).
«Будивельник»: Дугат (16), Филдс (12 + 6 подборов), Крутоус (17), Винтоняк (4 + 4 подбора), Анисимов (14 + 6 подборов) — старт; Отверченко (17), Дроздов (5), Горбенко, Завадский (5).
Источник — Sport.ua
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