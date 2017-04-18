Суперлига. Будивельник всухую завершает серию с Мавпами

пес касапский, вот ты мне еще будешь свои понты из мусорки здесь предъявлятьздрысни за поребрик

Ты платишь?... А если нет, то ты назовешь себя пизд..олом... или ты не мужик...

Господину франкову стоит задача обвинять Шахтер... и любое событие он использует в своих интерес...

ты разве читать умеешь, ольгинец? тебе ведь не за это платят по 11-80

ну конечно круто, муфлон ты с ушами... вы ведь уже провели молебен за окончание отопительного сез...

Вот читаю и понимаю, тяжелый случай...