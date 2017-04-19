Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

НБА. Плей-офф. Чикаго обыграл Бостон, Торонто одолел Милуоки

«Юта» уступила «Клипперс»

  • 19.04.2017 09:35
  • 39 просмотров
  • 0 комментария
Метки
twitter.com/nba
© twitter.com/nba

Первый раунд. Серии до 4 побед. Матчи №2

«Бостон» – «Чикаго» – 97:111 (26:31, 20:23, 29:32, 22:25)
«Бостон»: Ай. Томас (20 – 5 потерь), Краудер (16 + 4 передачи), Смарт (13 + 8 подборов + 2 блок-шота), Брэдли (12), Олийник (11 + 7 передач)
«Чикаго»: Дж. Батлер (22 + 8 подборов + 8 передач + 4 перехвата + 2 блок-шота), Уэйд (22), Р. Лопес (18 + 8 подборов), Ципсер (16), Миротич (13 + 7 подборов)

Счет в серии: 0-2

«Торонто» – «Милуоки» – 106:100 (28:25, 27:27, 29:31, 22:17)
«Торонто»: ДеРозан (23 + 7 подборов), Лоури (22 + 5 передач + 3 перехвата – 4 потери), Ибака (16 + 7 подборов + 6 передач + 2 блок-шота), К. Джозеф (11), Валанчюнас (10 + 10 подборов)
«Милуоки»: Я. Адетокунбо (24 + 15 подборов + 7 передач – 4 потери), Миддлтон (20 + 5 подборов), Монро (18), Снелл (14), Брогдон (7)

Счет в серии: 1-1

«Клипперс» – «Юта» – 99:91 (29:18, 22:24, 28:28, 20:21)
«Клипперс»: Гриффин (24 + 5 подборов), К. Пол (21 + 10 передач + 3 перехвата – 5 потерь), Джордан (18 + 15 подборов), Джамал Кроуфорд (10), Спейтс (7)
«Юта»: Хэйуорд (20 + 6 подборов), Фэйворс (13 + 7 подборов), Джо Джонсон (13), Д. Хилл (12 + 7 подборов + 4 передачи), Худ (10)

Счет в серии: 1-1

Источник — basket-planet.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.