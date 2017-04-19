НБА. Плей-офф. Чикаго обыграл Бостон, Торонто одолел Милуоки

Первый раунд. Серии до 4 побед. Матчи №2
«Бостон» – «Чикаго» – 97:111 (26:31, 20:23, 29:32, 22:25)
«Бостон»: Ай. Томас (20 – 5 потерь), Краудер (16 + 4 передачи), Смарт (13 + 8 подборов + 2 блок-шота), Брэдли (12), Олийник (11 + 7 передач)
«Чикаго»: Дж. Батлер (22 + 8 подборов + 8 передач + 4 перехвата + 2 блок-шота), Уэйд (22), Р. Лопес (18 + 8 подборов), Ципсер (16), Миротич (13 + 7 подборов)
Счет в серии: 0-2
«Торонто» – «Милуоки» – 106:100 (28:25, 27:27, 29:31, 22:17)
«Торонто»: ДеРозан (23 + 7 подборов), Лоури (22 + 5 передач + 3 перехвата – 4 потери), Ибака (16 + 7 подборов + 6 передач + 2 блок-шота), К. Джозеф (11), Валанчюнас (10 + 10 подборов)
«Милуоки»: Я. Адетокунбо (24 + 15 подборов + 7 передач – 4 потери), Миддлтон (20 + 5 подборов), Монро (18), Снелл (14), Брогдон (7)
Счет в серии: 1-1
«Клипперс» – «Юта» – 99:91 (29:18, 22:24, 28:28, 20:21)
«Клипперс»: Гриффин (24 + 5 подборов), К. Пол (21 + 10 передач + 3 перехвата – 5 потерь), Джордан (18 + 15 подборов), Джамал Кроуфорд (10), Спейтс (7)
«Юта»: Хэйуорд (20 + 6 подборов), Фэйворс (13 + 7 подборов), Джо Джонсон (13), Д. Хилл (12 + 7 подборов + 4 передачи), Худ (10)
Счет в серии: 1-1
Источник — basket-planet.com
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