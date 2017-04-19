Команди Першої ліги грають в Одесі вирішальні матчі сезону.
Перша ліга Фінал чотирьох.
Динамо-БІПА — ДВУФК-СДЮСШОР №5
Источник — Федерация баскетбола Украины
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Команди Першої ліги грають в Одесі вирішальні матчі сезону.
Перша ліга Фінал чотирьох.
Динамо-БІПА — ДВУФК-СДЮСШОР №5
Источник — Федерация баскетбола Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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