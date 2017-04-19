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Перша ліга. Фінал. Динамо-БІПА — ДВУФК-СДЮСШОР №5

Онлайн відеотрансляція вирішального матчу сезону

  • 19.04.2017 11:42
  • 113 просмотров
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Команди Першої ліги грають в Одесі вирішальні матчі сезону.

Перша ліга Фінал чотирьох.
Динамо-БІПА — ДВУФК-СДЮСШОР №5

Источник — Федерация баскетбола Украины

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