Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Визначилися переможці сезону в Першій лізі

Команди Першої ліги зіграли в Одесі вирішальні матчі сезону

  • 19.04.2017 15:31
  • 152 просмотров
  • 0 комментария
Метки
fbu.ua
© fbu.ua
У поєдинку за третє місце запоріжці у другій половині переломили хід зустрічі проти херсонської Авто-Плази, вирвавши в підсумку перемогу. Найрезультативнішими у переможців стали Ілля Міхеєв (19 очок, 4 підбирання, 1 передача), Рустам Рагімов (14 очок, 7 підбирань, 3 передачі). Трипл-дабл на рахунку Сергія Мясоєдова (11 очок, 11 підбирань, 11 передач). У програвших найрезультативнішим був Дмитро Бандуш (18 очок, 18 підбирань, 4 передачі).
 
Більш драматичним видався фінальний поєдинок. До перерви господарі мали перевагу в 5 очок. Загальна різниця впродовж зустрічі не перевищувала 10 очок. У заключні хвилини одесити вели з незначною перевагою, але завдяки не в останню чергу зусиллям Іссуфа Санона гостям вдалося вирвати перемогу. Саме Санон став найрезультативнішим гравцем фіналу, набравши неймовірні 42 очки при 9 підбираннях та 3 передачах. У одеситів найкращим був Євген Балабан (31 очко, 8 підбирань, 3 передачі).
 
19 квітня
Матч за 3 місце
Запоріжжя-2-ЗНТУ – Авто-Плаза (Херсон) – 74:68 
 
Фінал
Динамо-БІПА (Одеса) –  ДВУФК-СДЮСШОР№5 (Дніпро) – 82:76

Источник — Федерация баскетбола Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.