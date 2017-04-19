Визначилися переможці сезону в Першій лізі

У поєдинку за третє місце запоріжці у другій половині переломили хід зустрічі проти херсонської Авто-Плази, вирвавши в підсумку перемогу. Найрезультативнішими у переможців стали Ілля Міхеєв (19 очок, 4 підбирання, 1 передача), Рустам Рагімов (14 очок, 7 підбирань, 3 передачі). Трипл-дабл на рахунку Сергія Мясоєдова (11 очок, 11 підбирань, 11 передач). У програвших найрезультативнішим був Дмитро Бандуш (18 очок, 18 підбирань, 4 передачі).

Більш драматичним видався фінальний поєдинок. До перерви господарі мали перевагу в 5 очок. Загальна різниця впродовж зустрічі не перевищувала 10 очок. У заключні хвилини одесити вели з незначною перевагою, але завдяки не в останню чергу зусиллям Іссуфа Санона гостям вдалося вирвати перемогу. Саме Санон став найрезультативнішим гравцем фіналу, набравши неймовірні 42 очки при 9 підбираннях та 3 передачах. У одеситів найкращим був Євген Балабан (31 очко, 8 підбирань, 3 передачі).

19 квітня

Матч за 3 місце

Запоріжжя-2-ЗНТУ – Авто-Плаза (Херсон) – 74:68

Фінал

Динамо-БІПА (Одеса) – ДВУФК-СДЮСШОР№5 (Дніпро) – 82:76