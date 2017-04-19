Суперліга: розклад вирішальних серій сезону

Четвірка найсильніших команд Суперліги Парі-Матч зіграє в серіях плей-оф за медалі. За «золото» зійдуться київський «Будівельник» та «Хімік» з Южного. У серії за бронзові нагороди боротимуться «Дніпро» та «Черкаські Мавпи».

Фінальна серія розпочнеться у київському Палаці спорту 29-го квітня та 1-го травня і стане спортивною окрасою святкових днів. Бронзова серія стартуватиме у Дніпрі 28-го та 30-го квітня.

Суперліга Парі Матч

Плей-оф

Серія за 3 місце

«Дніпро» – «Черкаські Мавпи»

28, 30 квітня, 3, 5 та 8 травня

Фінал

«Будівельник» (Київ) – «Хімік» (Южне)

29 квітня, 1, 4, 6 та 9 травня