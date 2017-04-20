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НБА. Плей-офф. Голден Стэйт увеличил преимущество над Портлендом

Трипл-дабл Уэстбрука не спас «Оклахому»

  • 20.04.2017 13:25
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За океаном состоялись очередные матчи плей-офф НБА.

«Вашингтон» – «Атланта» – 109:101 (23:24, 28:19, 23:35, 35:23)
«Вашингтон»: Уолл (32 + 5 подборов + 9 передач – 4 потери), Бил (31 + 3 перехвата – 4 потери), Гортат (14 + 10 подборов + 5 блок-шотов), Дженнингс (10), Джейсон Смит (8 + 8 подборов + 2 блок-шота)
«Атланта»: П. Миллсэп (27 + 10 подборов + 4 передачи – 5 потерь), Шредер (23 + 6 передач), Хардуэй (19 – 4 потери), Торин Принс (12), Бэйзмор (8 + 5 подборов – 4 потери)

Счет в серии: 2-0

«Голден Стэйт» – «Портленд» – 110:81 (33:17, 22:29, 28:12, 27:23)
«Голден Стэйт»: Стивен Карри (19 + 6 подборов + 6 передач + 4 перехвата – 4 потери), К. Томпсон (16 – 6 потерь), Дж. МакГи (15 + 5 подборов + 4 блок-шота), И. Кларк (13 + 5 подборов), Пачулия (10)
«Портленд»: Харклесс (15 + 8 подборов + 3 блок-шота), Лиллард (12 – 4 потери), С. МакКоллум (11 + 5 подборов – 5 потерь), Нэйпайар (10), Амину (9 + 7 подборов)

Счет в серии: 2-0

«Хьюстон» – «Оклахома-Сити» – 115:111 (26:35, 36:33, 24:21, 29:22)
«Хьюстон»: Харден (35 + 8 передач – 7 потерь), Э. Гордон (22), Л. Уильямс (21), Беверли (15 + 6 подборов + 4 передачи), Капела (7 + 10 подборов + 4 блок-шота)
«Оклахома-Сити»: Уэстбрук (51 + 10 подборов + 13 передач + 4 перехвата – 4 потери), Роберсон (12 + 8 подборов + 3 блок-шота), Оладипо (11 + 9 подборов), МакДермотт (11), Джереми Грант (9 + 5 подборов + 2 блок-шота)

Счет в серии: 2-0 

Источник — Sport.ua

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