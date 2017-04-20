Жіноча Суперліга: анонс фінальної серії

У суботу, 22 квітня, розпочнеться фінальна серія жіночої Суперліги між переможцем регулярного чемпіонату ТІМ СКУФОМ і володарем Кубка України «Авангардом». Команди помітно відрізнялися за класом від інших учасників Суперліги, то ж їхня участь у фінальній серії є цілком закономірною.

Навіть чемпіон минулого року «ІнтерХім-СДЮСШОР» не став каменем спотикання для фіналістів. «Авангарду» одеситки поступилися в усіх трьох матчах регулярки і півфіналі Кубка. Щоправда, ТІМ СКУФ отримав від них на горіхи, поступившись в Одесі 75:79. При цьому травмувалася найрезультативніша гравчиня чемпіонату, гравець «пантер» Міріам Уро-Ніле. Цей прикрий випадок згуртував ТІМ СКУФ, і він у наступних матчах довів, що у команді є кому закидати і вирішувати долю матчів. Але зробимо похибку на суперників – «Авангарду» серед них не було. З командами нижньої частини турнірної таблиці ХАІ, СДЮСШОР-5-ДВУФК, «Таврійською Зіркою» і навіть непоступливим «Сузір’ям» ТІМ СКУФ неодмінно набирав більше ста очок. «Вінницькі Блискавки» і у півфіналі «Динамо» поступалися підопічним Марини Ткаченко менш ганебно. Якщо по прізвищах, то вправно обстрілюють кошик, не гірше за Уро-Ніле, Ольховик (прийшла в середині сезону, як і Краснікова, і значно посилила команду), Горобець, капітан Скорбатюк, Завидна, список можна продовжувати. Важливо і те, що після поразки від «ІнтерХім-СДЮСШОР» у семи наступних поєдинках ТІМ СКУФ продемонстрував відмінну організацію гри у захисті. Лише раз, з ХАІ киянки пропустили 55 очок, в усіх інших поєдинках не дозволяли суперницям набрати більше півсотні пунктів.

«Авангард» за підсумком регулярного чемпіонату має однакову кількість очок з ТІМ СКУФОМ, але в очних протистояннях має з ним негативний баланс перемог 1:2. Тому він номінально другий і серію розпочне на рідному паркеті ТІМ СКУФА у 5-му корпусі НУФВСУ. Щоправда, якщо враховувати усі протистояння сезону, то насправді між цими суперниками маємо паритет 2:2. Підопічні Володимира Холопова обіграли запеклих суперниць, ще з Міріам Уро Ніле у складі, у фіналі Кубка України. Там, де треба було згуртуватися, виграти будь-що, коли близькість титулу вимірювалася «відстанню протягнутої руки» «Авангард» збоїв не дав. Чи то Володимир Холопов не дозволяє командному механізму розбалансуватися, чи то досвічені Огороднікова, Цекова і Спітковська (а на них дивляться Яцковець, Кондусь тощо) не впадають у паніку, вчасно «гасять пожежі» і їм невідома метушня, але і натяку на якусь безпорадність чи розгубленість, коли вирішувалася доля титулу, у діях Авангарду не простежувалося. Як то буде тепер?

Додамо, що і ТІМ СКУФ, і «Авангард» своїм домінуванням у цьому сезоні у жіночій Суперлізі зламали традиційні схеми командного зростання, усі три фази – комплектація і постановка гри, згуртування і зігрування складу, боротьба за чемпіонство, вони пройшли у режимі «рік за три».



Жіноча Суперліга

Фінал. Серія до двох перемог

22 квітня

15:30, СК НУФВСУ (корпус 5), м. Київ

ТІМ СКУФ - «Авангард»