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Расселл Уэстбрук установил еще два рекорда НБА

Игрок «Оклахомы» стал первым по количеству очков в рамках трипл-дабла и результативности в плей-офф

  • 20.04.2017 21:42
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Метки
nba.com. Рассел Уэстбрук
© nba.com. Рассел Уэстбрук

Разыгрывающий «Оклахома-Сити» Расселл Уэстбрук набрал 51 очко, совершил 10 подборов и отдал 13 передач во втором матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Хьюстоном». Таким образом, он установил рекорд лиги по количеству очков в рамках трипл-дабла в плей-офф, став первым игроком в истории, оформившим трипл-дабл с 50 очками в плей-офф.

Кроме того, Уэстбрук побил рекорд «Тандер» по результативности в плей-офф.

Источник — basket-planet.com

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