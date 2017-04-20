Расселл Уэстбрук установил еще два рекорда НБА

Разыгрывающий «Оклахома-Сити» Расселл Уэстбрук набрал 51 очко, совершил 10 подборов и отдал 13 передач во втором матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Хьюстоном». Таким образом, он установил рекорд лиги по количеству очков в рамках трипл-дабла в плей-офф, став первым игроком в истории, оформившим трипл-дабл с 50 очками в плей-офф.

Кроме того, Уэстбрук побил рекорд «Тандер» по результативности в плей-офф.