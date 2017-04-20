Итоги регулярки НБА, награды и символические сборные сезона

Лучший новичок года (Дарио Шарич)

На этом месте 100 % был бы другой игрок «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, который в своем дебютном сезоне в лиге показывал фантастические цифры: 20.2 очка и 7.8 подбора. Однако он провел всего 31 игру в чемпионате, поэтому это звание получил другой игрок «Филадельфии» Дарио Шарич. 23-летний хорват начинал сезон в качестве не первой опции даже со скамейки запасных, но в итоге стал игроком основного состава и завершил сезон с показателями: 12.8 очка и 6.3 подбора. Он прекрасно провел апрель, только три раза закончив встречи не с двухзначным показателем в графе пункты.

Символическая сборная новичков года:

Малколм Брогдон - Джамал Мюррей - Бадди Хилд - Дарио Шарич - Эмбиид

Прогресс года (Яннис Адетокунбо)

С начала сезона Яннис Адетокунбо был игроком, которому было суждено выиграть эту награду и, вероятно, только Никола Йокич в концовке сезона был близок к борьбе с греком за Most Improved Player. Форвард, проводя такое-же количество времени, как в предыдущем сезоне, сумел увеличить свою среднюю результативность с 16,9 до 23,1 пункта за игру, при этом он установил свои рекордные показатели в следующих компонентах: (броски с игры 52,1%, 27,2% 3PT штрафные 77%), 8,8 подбора, 5,4 передачи, 1.9 блок-шота, 1.6 перехвата. Он вывел «Милуоки» в плей-офф с шестого места на Востоке. Кроме того, он в первый раз в своей карьере был выбран на All-Star Game.

Лучший шестой игрок (Лу Уильямс)

Перед тем как Лу Уильямс присоединился к «Хьюстону» он уже сумел показать свой потенциал в «Лейкерс», а ранее в «Торонто». Но именно в команде из Техаса он сумел еще больше раскрыть свои крылья, и показать свой полный спектр навыков. Снайпер, снайпер, снайпер. В составе «Лейкерс» он набирал 18.6 очка, а в «Рокетс» 14.9 пункта, но улучшил свои показатели по подборам и блок-шотам. Лу полностью заслужил этот титул.

Лучший оборонительный игрок года (Дрэймонд Грин)

Самый универсальный защитник в лиге боролся за эту награду год назад, но Кавай Леонард ее отобрал в прошлом году. Но теперь именно Грин в этом сезоне опередил Леонарда и Руди Гобера. Грин может спокойно себя чувствовать на паркете на любой позиции и может обороняться против каждого, чем и пользуются в «Голден Стэйт». Без него «Воны» пропускают на 5,4 очка на 100 владений больше, чем с ним. Соперники, которые стояли перед Грином попадали только 48,2% своих средних бросков (против других противников в среднем 61,4%), а на периметру 32,8% (против 37,1% у других). Добавьте к этому 2 перехвата и 1.4 блока за игру, и у вас получится защитник, которого хотела бы иметь каждая команда в лиге.

Оборонительная сборная сезона:

Джон Уолл - Крис Пол - Кавай Леонард - Драймонд Грин - Руди Гоберт

Лучший тренер года (Скотт Брукс)

Старт регулярки? Провал и баланс 2-8. И когда все думали, что «Вашингтон» будет среди аутсайдеров, они резко взялись за работу. С 8 декабря по 4 февраля они сумели одержать 17 побед подряд на своем паркете. Большинство побед им принесла стартовая пятерка и Келли Оубр. Крепость Verizon Center рухнула в дополнительное временя в матче против «Кливленда». После прихода Бояна Богдановича и Брэндона Дженнингса, а также возвращения в состав Яна Махинми, тренер команды из столицы США получил более широкий спектр возможностей, которые прекрасно использовал. «Волшебники» впервые с 1979 года стали чемпионами Юго-Восточного дивизиона. Кроме того, они с балансом 49-33 - вышли в плей-офф с четвертого места в Восточной конференции.

Лучший игрок года (Расселл Уэстбрук)

Эгоист с отсутствием IQ в конце матчей, но что с того? Он может набрать 50 очков и сделать двойное количество подборов и передач, без этого парня «Оклахома» будет бороться с «Лейкерс» за место в хвосте Запада. «Выиграют» ли «Тандер» чемпионство? Наверное, нет! Будут ли в финале конференции? Наверное, нет! Однако сезон Рассела был просто феноменальным – 31.6 очка, 10.4 подбора и 10.7 передачи, в среднем за матч трипл-дабл, рекордное количество триплов по ходу сезона. Если вы это видели, значит будете рассказывать свои детям.

Первая символическая сборная сезона:

Рассел Уэстбрук - Джеймс Харден - Кавай Леонард - Леброн Джеймс – Руди Гоберт

Вторая символическая сборная сезона:

Айзея Томас - Стефен Карри - Кевин Дюран - Пол Джордж – Демаркус Казинс

Третья символическая сборная сезона:

Джон Уолл - Демар Дерозан - Яннис Адетокунбо - Энтони Дэвис – Марк Газоль

Виктор ЯРЕМУС