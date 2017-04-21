НБА. Плей-офф. Кливленд в третий раз побил Индиану

Вперед Динамо. Кропивницкий с вами!

А мне хочется боевой ничьи, 3-3 например

Ничью оставь себе а Динамо заберёт победу:2-0

Одинокий волк, 21.04.2017 09:54 Разве акции могли подорожать после взрыва?==================Нет, ...

Вчера очень не плохо смотрелся с МЮ. Вачко,купи очки...

травма была, период после травмы не всегда простой

Он действительно немного не в адеквате - это чувствуется даже по тексту интервью. Может, нервный ...

Дыма без огня не бывает...