НБА. Плей-офф. Кливленд в третий раз побил Индиану

Первый раунд. Серии до 4 побед. Матчи №3
«Индиана» – «Кливленд» – 114:119 (37:27, 37:22, 17:35, 23:35)
«Индиана»: Джордж (36 + 15 подборов + 9 передач), Дж. Тиг (15 + 7 передач), Стивенсон (13 + 6 подборов), Т. Янг (11 + 14 подборов), Серафен (11 + 5 подборов)
«Кливленд»: Л. Джеймс (41 + 13 подборов + 12 передач + 2 блок-шота), К. Лав (13 + 6 подборов), К. Ирвинг (13 + 4 передачи), Фрай (13), Джей Ар Смит (13)
Счет в серии: 0-3
«Мемфис» – «Сан-Антонио» – 105:94 (21:21, 29:25, 31:17, 24:31)
«Мемфис»: Конли (24 + 8 передач), З. Рэндольф (21 + 8 подборов), М. Газоль (21 + 6 подборов), Дж. Эннис (12), Селден (10)
«Сан-Антонио»: К. Леонард (18), Олдридж (16 + 11 подборов), К. Андерсон (15), Миллс (11), Дж. Симмонс (10)
Счет в серии: 1-2
«Милуоки» – «Торонто» – 104:77 (32:12, 25:18, 21:16, 26:31)
«Милуоки»: Миддлтон (20 + 7 передач), Я. Адетокунбо (19 + 8 подборов + 4 передачи + 2 блок-шота), Монро (16 + 7 подборов), Майкл Бизли (13)
«Торонто»: Делон Райт (13 + 6 подборов), Лоури (13 + 5 подборов), Н. Пауэлл (12), Валанчюнас (11 + 7 подборов), ДеРозан (8)
Счет в серии: 2-1
Источник — basket-planet.com
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