Жіноча Суперліга: анонс серії за третє місце

В Одесі матчем «ІнтерХім-СДЮШОР» – «Динамо» стартує завершальна стадія баскетбольного – медальні поєдинки. Минулорічні чемпіонки цього разу будуть змагатися за бронзу з динамівками Києва. Кожен поєдинок тут на вагу бронзи, адже серія триватиме лише до двох перемог однієї із команд. Одеситки посіли вище місце у турнірній таблиці, а значить матимуть перевагу свого майданчика у вирішальній грі.

Повторний поєдинок відбудеться у Києві на майданчику «Динамо-НПУ» 24 квітня і якщо рахунок у серії буде 1:1, то на заключний поєдинок команди вирушать до Одеси знов. Команда Ірини Щипакіної виглядає фаворитками, адже у регулярному чемпіонаті тричі перегравала динамівок, проте регулярний сезон Володимир Рижов присвятив пошуку оптимального складу, зараз у його команді сформувався кістяк із більш досвідчених баскетболісток Лапшинова, Тетерук, американка Кенейша. Словом такої міцної стартової п’ятірки у киянок по ходу сезону ще не було. Від того наскільки зіграними будуть дівчата залежить підсумок боротьби у серії.

Жіноча Суперліга

Серія за 3 місце (до двох перемог)

21 квітня

18:00, УСК «Одеса», м. Одеса

ІнтерХім-СДЮСШОР - Динамо-НПУ