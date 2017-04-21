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НБА. Михаил Прохоров выставил на продажу акции клуба Бруклин Нетс

Российский бизнесмен пока не нашел покупателя

  • 21.04.2017 21:25
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bigmir.net. Михаил Прохоров
© bigmir.net. Михаил Прохоров

Владелец «Бруклина» Михаил Прохоров выставил на продажу 49% акций «Бруклина» и ищет на них покупателя.

Российский бизнесмен стал владельцем контрольного пакета акций клуба в 2009 году. В 2015 году он завершил сделку по покупке всех акций «Нетс». Стоимость команды была оценена в 875 миллионов долларов, арены клуба — в 825 миллионов.

«На продажу выставлены 49% акций «Бруклина», пока этот процесс идет, ищем покупателя», - сообщил Прохоров.

«Бруклин» по итогам регулярного чемпионата в сезоне-2016/17 занял последнее место в сводной таблице НБА, в 82 матчах команда одержала 20 побед.

Источник — Р-Спорт

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