НБА. Михаил Прохоров выставил на продажу акции клуба Бруклин Нетс

всех с ПОБЕДОЙ!!

Eblanko, так правильнее.

ДК были никакие, но пару кротов нужно было выгонять за зуботычины. А сыруна вообще убить (по сово...

динамо один раз за весь мачт ударили в створ ворот Пятова!позор

Пф... В мене 30 шанувальників.

Кто бы что не говорил, как бы не плевались: Щас Шахрай играет с ДК на классе.. Возможно это долги...

Дурак думкою багатие

Ну я в шоці. Тайсон, ферейра, а срна то вопщє край. Ще раз пишу, програли по дєлу. Гри немає, хіб...

SvobodaIgor НЕ ДОЖДЕСЯ!!ШАХТЕР ЧЕМПИОН УКРАИНЫ !!!ВСЕХ С ПОБЕДОЙ *DRIN...