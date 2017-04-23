НБА. Плей-офф. Торонто и Мемфис сравняли счет в серии

Первый раунд. Серии до 4 побед. Матчи №3
«Атланта» – «Вашингтон» – 116:98 (38:20, 26:26, 26:21, 26:31)
«Атланта»: П. Миллсэп (29 + 14 подборов + 5 передач + 2 блок-шота), Шредер (27 + 9 передач), Торин Принс (16), Бэйзмор (8 + 4 передачи), Хардуэй (8)
«Вашингтон»: Уолл (29 + 7 передач), Дженнингс (13 + 4 передачи), Бил (12 + 5 подборов), Боян Богданович (11 + 7 подборов), Маркифф Моррис (9 + 6 подборов + 2 блок-шота)
Счет в серии: 1-2
«Портленд» – «Голден Стэйт» – 113:119 (37:30, 30:24, 21:33, 25:32)
«Портленд»: С. МакКоллум (32 + 6 подборов – 4 потери), Лиллард (31 + 7 подборов + 4 передачи), Э. Тернер (17 + 8 подборов + 2 блок-шота), Амину (14 + 9 подборов), Вонле (10 + 7 подборов)
«Голден Стэйт»: Стивен Карри (34 + 8 передач), К. Томпсон (24 + 3 перехвата), Игудала (16 + 7 подборов), Дж. МакГи (14), МакКоу (11 + 5 подборов + 5 передач + 3 перехвата)
Счет в серии: 0-3
Матчи №4
«Милуоки» – «Торонто» – 76:87 (19:19, 22:22, 17:23, 18:23)
«Милуоки»: Снелл (19), Я. Адетокунбо (14 + 9 подборов + 4 передачи + 2 блок-шота – 7 потерь), Монро (14 + 9 подборов), Миддлтон (10 + 11 подборов – 4 потери), Мэйкер (7)
«Торонто»: ДеРозан (33 + 9 подборов + 5 передач + 4 перехвата – 4 потери), Лоури (18 + 4 передачи), Валанчюнас (12 + 5 подборов), Н. Пауэлл (12 + 4 передачи), Ибака (10 + 8 подборов + 3 блок-шота)
Счет в серии: 2-2
«Мемфис» – «Сан-Антонио» – 110:108 ОТ (23:26, 32:25, 19:20, 22:25, 14:12)
«Мемфис»: Конли (35 + 9 подборов + 8 передач), М. Газоль (16 + 12 подборов + 4 передачи – 7 потерь), ДжаМайкл Грин (14), В. Картер (13 – 4 потери), З. Рэндольф (12 + 11 подборов)
«Сан-Антонио»: К. Леонард (43 + 8 подборов + 6 перехватов – 4 потери), Т. Паркер (22 + 5 передач), Олдридж (13), П. Газоль (8 + 11 подборов), Д. Ли (8 + 5 подборов)
Счет в серии: 2-2
Источник — basket-planet.com
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