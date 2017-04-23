Михайло БРОДСЬКИЙ: «Хлопці, давайте будувати зали»

22 квітня Президент ФБУ Михайло Бродський відвідав перший матч «золотої» серії Жіночої Суперліги між ТІМ СКУФОМ і Авангардом. У перерві поєдинку Президента оточили знімальні групи телеканалів. У спілкуванні з журналістами Михайло Бродський очікувано вийшов за межі обговорення теми суперництва найкращих жіночих команд України.



- Так, у нас є баскетбол в Україні, є жіночий баскетбол. Хоча багато хто мені казав, що його немає. Але наша національна жіноча збірна, наприклад, довела зворотнє і влітку претендуватиме на медалі Чемпіонату Європи. Але я хотів би користуючись нагодою звернутися до можновладців, до депутатів – хлопці, давайте будувати зали. Ну, це ненормально - 200 місць, ну нехай 300, як оце тут (5-й корпус НУФВСУ – ред.). Але ж ми можемо і готові збирати набагато більші зали, ми неодноразово демонстрували це і протягом цього сезону. Ми маємо створювати умови для дітей, щоб вони займалися баскетболом, волейболом, гандболом. Це командні види спорту, це, якщо хочете, елемент громадянського суспільства, це здоров'я дітей, нації. Давайте будувати, як в усій Європі. Ми йдемо туди, обрали вірний напрям, ну так давайте будувати зали, без цього бажаного прогрессу не буде. А баскетбол є!



- Можливо, слід спільно з представниками інших командних видів спорту вирішувати цю проблему?

- Ми зараз маємо на меті створення Асоціації ігрових видів спорту, зокрема консультуємося з представниками футзалу, щоб наші плани у цьому напрямку набули конкретних обрисів.

- Збудуємо зали, а трибуни ми заповнимо?

- Люди у нас є, вони люблять спорт, приходитимуть, вболіватимуть, а їхні діти будуть займатися спортом. Не всі з них стануть великими баскетболістами чи волейболістами, але вони вже крокуватимуть по життю зі спортом, сповідуватимуть здоровий спосіб життя, наповнюватимуть його позитивними емоціями. Давайте почнемо і ми побачимо, яких результатів досягнемо!