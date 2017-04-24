НБА. Плей-офф. Хьюстон вырвался вперед в противостоянии с Миннесотой

Первый раунд. Серии до 4 побед. Матчи №4
«Оклахома-Сити» – «Хьюстон» – 109:113 (26:22, 32:32, 19:19, 32:40)
«Оклахома-Сити»: Уэстбрук (35 + 14 подборов + 14 передач – 5 потерь), С. Адамс (18 + 7 подборов + 3 блок-шота), Оладипо (15 + 2 блок-шота), Роберсон (13 + 5 блок-шотов), Джереми Грант (10)
«Хьюстон»: Нене (28 + 10 подборов), Э. Гордон (18 + 8 подборов + 2 блок-шота), Л. Уильямс (18 + 7 подборов), Харден (16 + 7 подборов + 8 передач – 7 потерь), Ариза (14 + 5 подборов + 3 перехвата)
Счет в серии: 1-3
«Чикаго» – «Бостон» – 95:104 (18:30, 28:27, 24:22, 25:25)
«Чикаго»: Дж. Батлер (33 + 5 подборов + 9 передач), Миротич (13 + 7 подборов), Кэнэн (13), Уэйд (11 + 6 подборов + 2 блок-шота), Портис (8 + 8 подборов)
«Бостон»: Ай. Томас (33 + 7 передач – 5 потерь), Джеральд Грин (18 + 7 подборов), Хорфорд (15 + 12 подборов + 4 передачи), Краудер (11), Олийник (10)
Счет в серии: 2-2
«Юта» – «Клипперс» – 105:98 (24:26, 31:26, 22:28, 28:18)
«Юта»: Джо Джонсон (28 + 5 подборов + 5 передач), Худ (18), Фэйворс (17 + 6 подборов), Гобер (15 + 13 подборов + 2 блок-шота), Д. Хилл (13)
«Клипперс»: К. Пол (27 + 9 подборов + 12 передач), Джамал Кроуфорд (25), Джордан (12 + 10 подборов), Редик (12), Фелтон (11 + 3 перехвата)
Счет в серии: 2-2
Источник — basket-planet.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.