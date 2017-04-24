НБА. Плей-офф. Хьюстон вырвался вперед в противостоянии с Миннесотой

на фейсбучной странице по ссылке некий товарищ написал комментарий:===Vova Ovsyuhno Я вчера посет...

Кротовский сайт. Бугага )

Фани потрібні но не до такої шизи Противно дивитись на поодиноких дебілів Свастика Гітлер та і пі...

Конечно же, свастика - это лишнее, но сама акция удалась, ярко все получилось...Мочанову нужно ме...

Хех. Ку-клукс-клан, свастика, онли вайт. Что с этими людьми не так? Блин, в Англии болельщики - п...

МОЧАнов на тапочок знімав?