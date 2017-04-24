Женская Суперлига: ІнтерХим-СДЮШОР – Динамо. Видео LIVE

Второй матч серии плей-офф за бронзовые медали в Суперлиге. Первую встречу выиграл «ІнтерХим-СДЮШОР» - 91:49.
Серия играется до двух побед.
Источник — Sport.ua
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Второй матч серии плей-офф за бронзовые медали в Суперлиге. Первую встречу выиграл «ІнтерХим-СДЮШОР» - 91:49.
Серия играется до двух побед.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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