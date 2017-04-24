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Женская Суперлига: ІнтерХим-СДЮШОР – Динамо. Видео LIVE

Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию бронзовой серии в женской Суперлиге

  • 24.04.2017 16:14
  • 81 просмотров
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Метки
fbu.ua
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Второй матч серии плей-офф за бронзовые медали в Суперлиге. Первую встречу выиграл «ІнтерХим-СДЮШОР» - 91:49.

Серия играется до двух побед.

Источник — Sport.ua

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