Расселл Уэстбрук повторил рекорд Уилта Чемберлена

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук набрал 35 очков, совершил 14 подборов и отдал 14 передач в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Хьюстон Рокетс» после того, как оформил трипл-даблы в двух предыдущих поединках.
Таким образом, он стал вторым игроком в истории лиги после Уилта Чемберлена, записавшим в актив три трипл-дабла подряд в плей-офф. И только Уэстбрук в рамках каждого из них набирал не менее 30 очков.
Источник — Планета Баскетбол
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