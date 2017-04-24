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Расселл Уэстбрук повторил рекорд Уилта Чемберлена

Разыгрывающий «Оклахомы» оформил три трипл-дабла подряд в плей-офф

  • 24.04.2017 22:28
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okcthunder.com. Расселл Уэстбрук
© okcthunder.com. Расселл Уэстбрук

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук набрал 35 очков, совершил 14 подборов и отдал 14 передач в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Хьюстон Рокетс» после того, как оформил трипл-даблы в двух предыдущих поединках.

Таким образом, он стал вторым игроком в истории лиги после Уилта Чемберлена, записавшим в актив три трипл-дабла подряд в плей-офф. И только Уэстбрук в рамках каждого из них набирал не менее 30 очков.

Источник — Планета Баскетбол

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