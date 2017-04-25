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НБА. Голден Стэйт вышел во второй раунд

«Атланта» сравняла счет в противостоянии с «Вашингтоном», «Торонто» вышел вперед в серии с «Милуоки»

  • 25.04.2017 18:44
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Первый раунд. Серии до 4 побед. Матчи №4

«Атланта» – «Вашингтон» – 111:101 (28:35, 31:15, 18:27, 34:24)
«Атланта»: П. Миллсэп (19 + 9 подборов + 7 передач), Шредер (18), Ховард (16 + 15 подборов), Бэйзмор (16 + 7 передач + 3 перехвата), Хардуэй (15),
«Вашингтон»: Бил (32 + 5 подборов), Уолл (22 + 5 подборов + 10 передач – 6 потерь), Портер (13), Боян Богданович (13), Маркифф Моррис (9)

Счет в серии: 2-2

«Портленд» – «Голден Стэйт» – 103:128 (22:45, 26:27, 32:34, 23:22)
«Портленд»: Лиллард (34 + 6 передач – 4 потери), Амину (25 + 7 подборов), Нэйпайар (14), Эв. Тернер (7 + 3 перехвата), Крэбб (7)
«Голден Стэйт»: Стивен Карри (37 + 7 подборов + 8 передач – 4 потери), Дрэймонд Грин (21 + 6 подборов + 4 передачи + 3 блок-шота), К. Томпсон (18), Уэст (12 + 4 передачи), Пачулия (11 + 7 подборов)

Счет в серии: 0-4

Матч №5

«Торонто» – «Милуоки» – 118:93 (31:20, 26:28, 33:25, 28:20)
«Торонто»: Н. Пауэлл (25 + 4 передачи + 3 перехвата – 4 потери), Ибака (19 + 6 подборов + 3 блок-шота), ДеРозан (18 + 6 передач – 4 потери), Лоури (16 + 10 передач + 3 перехвата), Демарре Кэрролл ()
«Милуоки»: Я. Адетокунбо (30 + 9 подборов + 3 перехвата), Брогдон (19), Монро (11), Снелл (9), Миддлтон (8 + 6 передач + 5 перехватов)

Счет в серии: 3-2

Источник — Sport.ua

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