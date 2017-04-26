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НБА. 47 очков Уэстбрука не спасли Оклахому от вылета из плей-офф

«Сан-Антонио» и «Юта» вышли вперед в противостоянии с «Мемфисом» и «Клипперс» соответственно

  • 26.04.2017 10:15
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rockets.com. Джеймс Харден
© rockets.com. Джеймс Харден

Первый раунд. Серии до 4 побед. Матчи №5

«Клипперс» – «Юта» – 92:96 (21:19, 22:27, 15:18, 34:32)
«Клипперс»: К. Пол (28 + 9 передач), Редик (26), Джордан (14 + 12 подборов), Мба-а-Муте (7 + 3 перехвата), Пирс (6)
«Юта»: Хэйуорд (27 + 8 подборов + 4 передачи), Худ (16 + 5 подборов), Джо Джонсон (14 + 8 подборов), Дж. Хилл (12 + 5 подборов + 7 передач), Гобер (11 + 11 подборов + 5 перехватов + 2 блок-шота)

Счет в серии: 2-3

«Сан-Антонио» – «Мемфис» – 116:103 (23:23, 32:26, 32:27, 29:27)
«Сан-Антонио»: К. Леонард (28 + 6 передач), Миллс (20), Т. Паркер (16 + 6 передач), Олдридж (12 + 9 подборов), Д. Ли (11 + 8 подборов)
«Мемфис»: Конли (26 + 6 передач + 4 перехвата), М. Газоль (17 + 5 подборов + 7 передач), Дж. Эннис (11), ДжаМайкл Грин (11), В. Картер (10 + 5 подборов)

Счет в серии: 3-2

«Хьюстон» – «Оклахома-Сити» – 105:99 (16:22, 35:22, 21:33, 33:22)
«Хьюстон»: Харден (34 + 8 подборов + 4 передачи + 3 перехвата + 2 блок-шота – 5 потерь), Л. Уильямс (22 + 5 подборов), Беверли (15 + 8 подборов), Нене (14 + 7 подборов), Капела (8 + 9 подборов + 4 блок-шота)
«Оклахома-Сити»: Уэстбрук (47 + 11 подборов + 9 передач – 7 потерь), Джереми Грант (11 + 5 подборов), Абринес (11), Т. Гибсон (10 + 8 подборов), Оладипо (10 + 6 подборов)

Счет в серии: 4-1

Источник — Sport.ua

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