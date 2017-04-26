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Игроков Панатинаикоса жестоко наказали за поражение в Стамбуле

Владелец команды сдал билеты на самолет и отправил баскетболистов домой на автобусе

  • 26.04.2017 14:42
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paobc.gr
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Владелец «Панатинаикоса» Димитрис Янакопулос оригинальным способом наказал команду за поражение со счетом 0-3 в серии плей-офф Евролиги с «Фенербахче». После третьего матча серии, состоявшегося в Стамбуле, он сдал билеты на авиарейс и отправил команду домой на автобусе. Расстояние от Стамбула до Афин составляет около 1 100 км.

«Панатинаикос», опередивший «Фенербахче» по итогам регулярного чемпионата, имел в серии преимущество своей площадки и провел первые два поединка дома.

Ранее Янакопулос обещал выплатить команде премию в 250 тыс. евро, если она сумеет пройти в Финал четырех Евролиги.

Источник — Планета Баскетбол

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